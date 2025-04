Alan Rocha detalha trabalho em cena de "Vitória", filme com Fernanda Montenegro

A- A+

O ator Alan Rocha assumiu a responsabilidade de dividir cena com Fernanda Montenegro no drama "Vitória". Na pele do repórter Flávio Godoy — inspirado no jornalista do Extra Fábio Gusmão, responsável pela matéria que deu vida o filme —, ele protagoniza uma das cenas mais marcantes do longa dirigido por Andrucha Waddington.

No quadro Jogo de cena, Alan lembra como foi rodar a sequência em que seu personagem analisa os vídeos clandestinos gravados por Nina (Montenegro).

'Uma heroína': Fernanda Montenegro estreia 'Vitória', filme sobre mulher que, aos 80 anos, denunciou tráfico e corrupção

"Essa cena é muito importante e emblemática no filme" lembra Alan.

"Estava muito concentrado para fazer esta cena, porque eu tinha que entregar muitas informações através do olhar"

O ator conta que chegou a conversar com Fábio Gusmão sobre a cena e revela que o jornalista ficou muito emocionado ao ver o registro, relembrando o momento vivido na vida real.

Dirigido por Andrucha Waddington, "Vitória" já levou 566 mil pessoas aos cinemas brasileiros.

