A- A+

BBB24 Alane briga com Yasmin e Wanessa no BBB 24 sobre polêmica das estalecas; entenda a situação A confusão começou após a paraense sofrer uma nova punição dentro da casa

A noite pré-festa no Big Brother Brasil 24 foi agitada nesta quarta-feira (28). Wanessa, Yasmin e Alane foram protagonistas de uma treta generalizada na cozinha da casa.

Alane estava no Quarto do Líder quando foi punida com 50 estalecas. Ela ouviu risadas da cozinha, que fica logo abaixo do quarto e se dirigiu ao local.

"Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça de uma pessoa que faz isso de propósito. Eu não sei se vocês querem mesmo ir para o "Tá Com Nada ou Não" ou passar a mão na cabeça de alguém, de verdade. Eu tava lá em cima e eu ouvi vocês gritando. Eu errei agora, mereci os menos 50, mas eu jamais faria isso de propósito", afirmou Alane.

Esses comentários foram após Yasmin ter planejado durante a tarde perder estalecas de propósito em protesto às vezes que a paraense perdeu.

Wanessa defendeu Yasmin e subiu o tomo da voz. "Você [Alane] é a pessoa que mais contribuiu [com punições], não fale dela". Alane rebateu que ela não teve nenhuma atitude proposital."E daí?", retrucou Yasmin.

Em um momento da discussão, Alane chamou Yasmin de infantil e foi ironizada pela modelo: "Você é muito madura".

Veja o vídeo:

Veja também

BBB24 Wanessa revela que já teve problemas com fãs na carreira: "Orei tanto para Deus me livrar"