BBB 24 Alane chora, revela medo e faz previsão um dia antes da última eliminação do BBB 24

Um dia antes da última eliminação do Big Brother Brasil 24, Alane se mostrou abalada com uma possível saída no reality. A sister disputa a vaga no Top 3 da edição com Matteus e Isabelle. Ela chegou a ficar mais de 10 horas na Prova do Finalista na última sexta, 12, mas perdeu a disputa para Davi.

A bailarina chorou sozinha dentro da casa enquanto os outros colegas ouviam música na parte externa.

Ela, porém, declarou: "Não é uma despedida, está tudo bem."

Ao retornar, Alane conversou com Davi sobre uma possível eliminação na reta final do programa. "Quando eu estou com medo, eu fico sozinha. [...] Acho que eu vou sair, aí estou com medo", disse.

A última eliminação do reality ocorre no domingo, 14. A grande final do reality show da TV Globo está marcada para a próxima terça-feira, 16.

Os dois participantes que escaparem do paredão disputam o prêmio da edição com Davi.

