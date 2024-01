Alane coloca alvo em Rodriguinho: ''Se eu ganhar o anjo o monstro é dele''; confira

A- A+

Durante a manhã desta segunda-feira (22), a emparedada Alane amanheceu rancorosa por ter sido indicada na última noite de programa pelo líder Rodriguinho. Ela conversou na área de lazer da casa do BBB 24 com as sisters Beatriz e Deniziane e compartilhou o desejo de colocar o pagodeiro no monstro, caso permaneça no programa.

''Se eu ganhar o anjo o monstro é dele (rodriguinho) com certeza [...] Vou falar assim 'você vai ficar em pé ali ou vai apertar o botão como você falou que iria apertar? Porque você não aguenta ficar aqui no monstro né ?'', disse a bailarina.

Alane vem apontando as incoerências de Rodriguinho desde a madrugada, inclusive comentou da aversão do brother ao castigo do monstro. Na ocasião, ela estava desabafando com Beatriz e Wanessa Camargo, no Quarto Fada, sobre o pagodeiro após a indicação para o paredão. A cantora tentou minimizar as atitudes do brother ''Rodrigo é o nosso rabugentinho'', mas a paraense não gostou.

''Não é rabugentinho, sabe. Eu lutei muito para tá aqui, depois de passar por '50 milhões de seletivas', ouvir uma pessoa que tanto faz tá aqui, que dorme, que fala ‘Se eu receber o monstro eu aperto o botão'', afirmou Alane.

O público nas redes sociais gostou do posicionamento de Alane em relação ao cantor, ao mesmo tempo que criticou a imparcialidade de Wanessa.

Veja repercussão dos internautas:



alane: “se eu ganhar o anjo o monstro é dele (rodriguinho) com certeza. vou falar assim ‘você vai ficar em pé ali ou vai apertar o botão como você falou que iria apertar? pq vc não aguenta ficar aqui no monstro né?” QUEREMOS ALANE ANJO PRA ONTEM #BBB24pic.twitter.com/Xf7DehjPBN — maycon (@mayscratch) January 22, 2024

Wanessa se queimou legal junto com o Rodriguinho. Enquanto o Davi não pode nem respirar, o Rodriguinho pode se desfazer do jogo, reclamar de tudo, desdenhar outros artistas, e falar mal do corpo das amigas dela e ainda zuar com a sua compulsão alimentar. Me poupe, cara!! — Juri Tanaka (@JuriTanaka3) January 22, 2024

Rodriguinho vazando

Meu sonho — Bad Lica do Brás ‍ (@ohmylica) January 22, 2024

O fato é que os camarotes estão puxando sardinha pra o lado deles, e os pipocas sem a fama/favoritismo antes do BBB, estão se sentindo perseguidos e menosprezados - sobretudo os que não puxam o saco deles - e o Rodriguinho é o exemplo vivo mesmo! #BBB24 — Aminnieh (@Aminnieh) January 22, 2024

