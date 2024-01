A- A+

BBB 24 Alane diz não se reconhecer ao olhar no espelho do BBB 24; entenda o que é dissociação Na madrugada desta terça-feira (16), no BBB 24, Alane teve uma crise de identidade

Em um ambiente de confinamento, as crises psicológicas são comuns. Em um reality show, então, cercado de câmeras e no convívio forçado com muitas pessoas desconhecidas, esses sintomas relacionados à saúde mental tendem a ser potencializados. Na madrugada desta terça-feira (16), no BBB 24, Alane teve uma crise de identidade e confessou não saber quem é ao olhar o espelho, fenômeno conhecido como dissociação.

Em conversa com Beatriz, na cozinha, a sister confessou que não está se reconhecendo. "Tem vezes que eu estou aqui, lavando louça ou escovando os dentes, eu me olho e parece que não é o meu rosto", disse. Beatriz perguntou, então, se ela estava falando sério. "Eu juro. Eu fico assim: 'Isso era assim? Essa sou eu?'", respondeu.

No espelho da cozinha, Alane fez caras e bocas e se estranhou. "Eu estou passando por um sentimento aqui dentro que eu nunca senti na minha vida. Eu não sei quem eu sou. Isso é muito doido", relatou.

Saiba mais sobre o assunto

A dissociação é um fenômeno da psicopatologia que provoca uma desconexão temporária do indivíduo com a realidade que está vivendo. Essa desconexão pode estar relacionada com seus pensamentos, suas emoções, sua memória e até com sua própria identidade. Em casos mais graves, a pessoa não consegue diferenciar o que é ou não real.



Na maioria das vezes, a dissociação não é considerada uma patologia e pode surgir em razão de traumas psicológicos. A dissociação só é considerada doença quando provoca sofrimento ou disfuncionalidade. Momentos leves de dissociação são comuns. A dissociação de personalidade pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade, independentemente do histórico de doenças psiquiátricas. O mais indicado, sempre, é consultar um profissional de psiquiatria caso os sintomas estejam afetando diretamente a vida.



Fatores de risco

Apesar de todos estamos propensos a desenvolver um quadro dissociativo, essa condição pode se agravar em rotinas turbulentas, com muitas situações de estresse e ansiedade.



Sintomas

- Despersonalização: a capacidade de não se reconhecer no próprio corpo ou mente, com sensação iminente de desapego, como se a pessoa estivesse vivendo fora no corpo, em terceira pessoa, onde o indivíduo poderá se enxergar de outra perspectiva.

- Irrealidade: viver como se o mundo não fosse real, como se estivessem em um sonho, com uma percepção de mundo completamente distorcida e distante.



- Amnésia dissociativa: casos em que a pessoa esquece acontecimentos e informações importantes.



- Alteração de identidade: quando o indivíduo passa a ter dúvidas sobre quem ele realmente é. Ocorre uma distorção sobre o espaço e o tempo. Uma pessoa adulta, por exemplo, pode acreditar que é uma criança, mudando até o tom de voz



Tratamento da dissociação

Caso erceba os sintomas da dissociação, o ideal é procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Esses profissionais poderão recomendar a melhor forma terapêutica de abordar tais sintomas para recuperar a qualidade de vida do paciente.

Veja também

CINEMA "Oppenheimer" recebe 13 restrições no Bafta, o Oscar do cinema britânico