A- A+

BBB 24 Alane é a quarta Pipoca do BBB 24 a alcançar marca de 1 milhão de seguidores na internet Paraense tinha pouco mais de 58 mil seguidores quando entrou no reality

Confinada há 15 dias na casa do BBB 24 e presente no Paredão desta terça-feira (23), Alane foi a quarta Pipoca a alcançar a marca de um milhão de seguidores no Instagram. Além da paraense, Beatriz, Isabelle e Davi já haviam atingido o número entre os 'desconhecidos' do público.

Conhecida como Bruna Marquezine do Pará, Alane entrou no programa com pouco mais de 58 mil pessoas lhe seguindo na internet.

Entre os Pipocas, quem mais ganhou seguidores foi Beatriz. Ao se confinar na casa mais vigiada do País, ela tinha 5 mil pessoas em seu Instagram. Após duas semanas, a paulista viu o número crescer para 2,6 milhões.

Dos homens Pipocas, Davi é quem lidera o ranking. O motorista de aplicativo sequer tinha rede social até o fim do ano passado e contava apenas com 55 seguidores quando foi para o reality. Hoje, 1,8 milhão de fãs seguem o baiano no Instagram.

Veja também

Saúde Neurite óptica: entenda condição que causou internação do ator Felipe Simas