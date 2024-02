Alane e Beatriz relatam para Deniziane "profecia"feita por Davi: "Bonita, mas assustadora"

A- A+

A conversa de Davi com Beatriz durante a Festa do Líder teve repercussão pela casa. O baiano chegou a fazer uma "profecia" de que a vendedora do Brás tem coisas maiores esperando por ela fora da casa.

Alane também estava presente na conversa entre os dois e relatou o que escutou para Deniziane no banheiro. "O Davi falou cada coisa para Bia que eu não conseguia falar, não era o Davi. Ele falou muita coisa bonita", iniciou a bailarina. Beatriz interrompeu a fala da amiga: ""Bonita, mas assustadora".

"Ele falou com um olhar muito compenetrado, falou sobre as coisas que ela vai conquistar lá fora, com uma certeza surpreendente de ver. E ele falava: não sei por que estou falando isso, as palavras estão saindo da minha boca. Parecia que ele estava sendo conduzido a falar alguma coisa, foi muito bonito, impactante, foi assustador porque ele dava a entender de coisas lá fora", analisou Alane.

A conversa entre Beatriz, Deniziane e Alane continuou. A bailarina compreendeu o fato da amiga ficar assustada. "Ele falou coisas muito bonitas com uma certeza surpreendente. Eu acho que, para tu não ficar angustiada, tem que focar nas coisas bonitas que ele falou", completou Alane.

Após o papo, Beatriz agradeceu os conselhos e voltou a afirmar que ficou assustada.

