BBB 24 Alane, Isabelle e Lucas estão no Paredão do BBB 24; Davi ganha liderança e R$ 100 mil A eliminação acontece na próxima terça-feira (9)

Após o Paredão deste domingo (7) que eliminou a participante Giovanna, com 75,35% dos votos, uma nova berlinda foi formada. Estão emparedados os participantes Alane, Isabelle e Lucas Henrique. A eliminação acontece na próxima terça-feira (9).

Antes da formação, foi realizada uma nova Prova do Líder. O participante Davi venceu a dinâmica e além da liderança, ganhou R$ 100 mil. A pior colocada na prova (Alane) foi automaticamente para o paredão. O líder emparedou Lucas Henrique e a casa votou em Isabelle, que recebeu três votos.

O programa está na reta final e termina no dia 16 de abril (terça-feira). Com isso, o reality ativou o Modo Turbo do BBB 24 e está realizando várias dinâmicas no mesmo dia.

Com o colar do Líder no pescoço, o motorista de aplicativo baiano levou a amiga Isabelle para o VIP. Já Alane, Beatriz, Lucas Henrique e Matteus ficaram na xepa.

Últimos dias

Falta quase uma semana para a grande final do reality. Com a saída de Giovanna, permanecem na casa Alane, Beatriz, Davi, Isabelle, Lucas Henrique e Matteus.

Um dos participantes vai levar para casa o prêmio que pode chegar ao valor de R$ 3 milhões (ou mais).

