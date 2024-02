Alane, Leidy e Juninho batem boca após formação de Paredão: "Ninguém quer te pegar!"

A- A+

Uma coisa que o “BBB 24” não tem deixado de servir é confusão. Não foi diferente no pós-formação do sétimo Paredão desta temporada do reality. Várias DRs marcaram a madrugada desta segunda-feira (5), mas nenhuma tão intensa quanto a discussão protagonizada por Alane, Juninho e Leidy Elin.

Emparedado, o motoboy usou seu tempo de defesa para falar que não inventa "situações fictícias" dentro da casa. Alane se sentiu atingida pelo discurso do brother e aproveitou o fim do programa ao vivo para tirar a limpo a situação. Leidy quis participar da conversa, que logo se transformou em bate-boca.

O mal-estar entre as sisters e Juninho teve início após a última festa, quando ele disse a Alane que a “pegaria” fora do reality. O assunto passou a ser comentado por toda a casa nos últimos dias.



“Você deu em cima da amiga da menina que você deu um selinho”, reclamou a paraense, citando Leidy. “Tu dá em cima dela e dá em cima de mim? Tu perguntou se eu queria te pegar? Ninguém quer te pegar! O jeito que tu me olha não tem respeito”, continuou.

Encurralado, Juninho disse que as participantes estavam “viajando” e “bebendo demais”. Além disso, o brother questionou a maneira como Leidy dança nas festas. “A mina rebola na minha frente e quer o que? Se eu quisesse tocar a mina…”, pontuou.

Irritada com o comentário do motoboy, a trancista afirmou que eles estavam apenas “flertando de brincadeira”. “Aí eu não posso brincar com ele porque eu sou mulher, e se eu rebolar sou o que, vabagunda?”, retrucou.

Após ser defendida por Alane, Leidy decidiu sair de perto da conversa. Juninho, no entanto, foi atrás da sister e acabou ouvindo novas acusações. “Não vem querer dar de maluco não, que é isso que você está fazendo”, avisou.

Veja também

BBB 24 ''BBB 24'' tem madrugada com continuação de briga, promessa de voto e amizade estremecida