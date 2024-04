A- A+

BBB 24 Alane perde estalecas por não devolver maquiagem da festa do BBB 24 e reage: "Não entendo" Sister reclama com Beatriz após receber a punição, na manhã de quinta-feira (11)

Na sala do BBB 24, na tarde de quinta-feira (11) Alane se aproximava de Beatriz, que estava no sofá, quando as duas ouviram um aviso sonoro na casa. A bailarina recebeu uma punição e perdeu estalecas por não devolver uma maquiagem que recebeu para a festa da noite anterior.

"Mas eu falei que ia devolver agora de manhã", Alane reclama. "Não liga pra isso não, Alane, cinco dias pra terminar o programa", Beatriz tenta consolá-la, mas a sister continua a lamentar: "Não entendo".

Mais cedo, no Quarto Fada, Matteus havia avisado para as sisters do aviso para devolver as maquiagens na despensa. "É porque eu devolvi no instante. Mas não liga não, Alane. Olha o Vacilômetro", a vendedora do Brás continua consolando a amiga. "Não é pelo Vacilômetro", diz Alane em resposta.

Veja também

