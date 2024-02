A- A+

BBB24 Alane revela que já teve crises de ansiedade no BBB24 em conversa com Isabelle e Beatriz A paraense passou por esses momentos no banheiro do programa

Alane revelou momentos de intimidade numa conversa com Isabelle e Beatriz, na academia do BBB. A bailarina contou que teve crises de ansiedade dentro do banheiro.

De acordo com a sister, suas crises devem ter sido vistas pela produção do programa. Vale ressaltar que o banheiro da casa não é exibido nem no pay-per-view para os espectadores.

Durante a conversa, Alane comentou sobre quando outros participantes reclamam dos seus passos de dança, mas assegura que essa é uma forma de se acalmar.

"Quando tô mal, eu danço. Quando tô bem, eu danço", disse. "A arte é o que me salva na vida", afirmou a bailarina.

Tanto Isabelle como Beatriz falaram com Alane sobre a importância de fazer coisas que ajudem a manter a saúde mental intacta. As sisters lembraram da desistência de Vanessa Lopes.

Veja também

Nascimento Nasce Luna, filha da influenciadora Mirella Santos; notícia foi publicada nas redes sociais