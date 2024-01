A- A+

BBB 24 Alane tira pele do pé com a boca e choca colegas de confinamento; internautas reagem A sister interagia com Beatriz e Deniziane quando parou a conversa para protagonizar a cena escatológica

A higiene ou a falta dela no Big Brother Brasil é sempre tema recorrente e nesta edição não poderia ser diferente. Durante a madrugada desta sexta (12), Alane chocou sua colega de confinamento ao arrancar pele do pé com a própria boca.



A sister interagia com Beatriz e Deniziane quando parou a conversa para protagonizar a cena escatológica que arrancou risadas das colegas.

Ao ver o que a colega fazia, Deniziane a abordou. "Você não vai comer a pele, né?". Alane respondeu que "não" e cuspiu a pele. A cena viralizou e foi assunto nas redes sociais.

Confira algumas reações:

ALANE:



- enxerga o rodriguinho como uma figura paterna

- forma um não casal com o nizam

- rói a unha do pé #BBB24 https://t.co/Je1NJcu2p5 — aline ramos (@_alineramos) January 12, 2024

alane encravou uma unha entre os dentes dela:

Alane: AHNN saiu!

eu: saiu

Alane: AHNN SAIU! pic.twitter.com/0MylMwxZqO — thami do Belém (@thamimana) July 4, 2023

Pelo menos Alane tá roendo a própria unha. E o Erick Ricarte que roeu a unha do Tiago Servo? ️ https://t.co/FlIgyaLRzV — Letícia Parron (@LeticiaParron) January 12, 2024

MEU DEUS A ALANE ACABOU DE COMER A UNHA DO DEDÃO DO PÉ #BBB24 kkkkkkkkkkk — izza (@izzafps) January 12, 2024

A Alane colocando a boca no pé pra comer a unha do pé



Gente#BBB24 pic.twitter.com/rs0QwfXzAk — Noturno (@rgms87) January 12, 2024

