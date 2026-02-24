Alanis Guillen namora? Atriz descobriu sexualidade fluida na adolescência e é discreta

A- A+

Desde que apareceu na televisão, Alanis Guillen passou a chamar atenção do público. Primeiro foi em “Malhação”, depois em “Pantanal”, na qual viveu Juma Marruá, e, agora, em “Três Graças”, exibida na faixa das 21h da TV Globo.



Na novela, ela interpreta Lorena, personagem que conquistou o público com o relacionamento com Juquinha, papel de Gabriela Medvedovski. Fora das câmeras, no entanto, a atriz mantém uma postura um tanto mais reservada quando o assunto é a sua vida amorosa e prefere conduzir seus vínculos a partir da conexão e do significado que cada relação assume em sua história.

Alanis, aliás, se reconhece como uma pessoa de sexualidade fluida — que ela descobriu ainda na adolescência. A expressão é usada por quem não se identifica permanentemente com classificações como bissexual ou lésbica e entende a própria vivência afetiva de maneira mais aberta, priorizando a conexão e o sentido da relação, independentemente do gênero.

Lorena (Alanis Guillen) — Foto: Reprodução/TV Globo

“Eu me interesso pela troca, pelos diálogos. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e que fazem sentido", disse a atriz ao falar sobre a sua experiência em uma entrevista à revista Elástica. "Não somos uma coisa só. E que bom que podemos amar de diversas formas.”

Atualmente, a atriz mantém um namoro com a produtora e gerente de projetos Giovanna Reis. As duas se conheceram por meio de amigos em comum, em 2022, e, após um período de idas e vindas, decidiram assumir a relação no início do ano passado.





— Eu já estava de olho nela. A Gi tem o olhar forte, algo que eu nunca mais me esqueci (risos). Nos reencontramos e pensei: “Por que não estamos juntas? A gente se ama” — disse a atriz em entrevista à revista Ela, do Globo. — Temos uma relação de admiração, amor e muito desejo, de querer bem. Isso nos fortaleceu.

Apesar da discrição, Alanis entende que a visibilidade pública é também uma forma de enfrentar preconceitos e ampliar conversas sobre diversidade.

