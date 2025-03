A- A+

música Alanis Morissette: atração do Lollapalooza se inspirou em seus amores para criar músicas Do namorado 16 anos mais velho ao casamento de mais de 14 anos, passando por astro de Hollywood: experiências da cantora foram transformadas em canções românticas e furiosas

"Canções são amores" era o título do programa noturno apresentado por Nora Perlé na Rádio Mitre, mas para Alanis Morissette, esse título poderia facilmente se transformar em "Canções são (des)amores".



A canadense, que se apresentará no Lollapalooza, em São Paulo, no sábado (29), viveu seus relacionamentos intensamente e, em mais de uma ocasião, transformou essas experiências em música — algumas mais românticas e outras, na maioria das vezes, furiosas.

Dave Coulier

Desde muito jovem, Alanis aprendeu que o amor não era como ela sonhava. Aos 16 anos, iniciou um relacionamento com o ator da série "Três é demais", Dave Coulier, que tinha o dobro de sua idade, o que teria levado ao término dois anos depois. Como boa artista, a dor – ou melhor, a ira – transformou-se em música.





Embora nunca tenha confirmado abertamente, quando lançou "You Oughta Know", o primeiro single de seu álbum "Jagged Little Pill" – um trabalho marcante que inaugurou sua fase adulta e trouxe um som notavelmente mais rock’n’roll do que seus trabalhos anteriores –, todas as atenções se voltaram para seu ex.

"Uma versão mais velha de mim... Ela é pervertida como eu? Te faria isso em um teatro? Ela fala eloquentemente? Teria um filho seu? Tenho certeza de que ela seria uma mãe excelente", cantava Alanis com raiva. E, apesar de nunca ter mencionado o nome do ex-namorado, ele acabou respondendo: "Quando ouvi a música pela primeira vez, pensei: ‘Essa garota está muito brava’. Depois, percebi que era Alanis. Escutei a música repetidamente e disse: ‘Acho que realmente magoei essa pessoa’." Segundo rumores da época, os 16 anos de diferença entre eles teriam sido um dos fatores que levaram à separação.

No mesmo álbum, a canção "Your House" sugere outro possível motivo para o fim do romance. Na música, a cantora narra como, ao entrar na casa do namorado para surpreendê-lo, acaba descobrindo "o pior que uma mulher pode encontrar" – parafraseando Pampita ao descrever o escândalo do motorhome. Em outras palavras, ela teria pego o parceiro no flagra com outra mulher.

Ryan Adams

Dois anos depois, Alanis teve uma relação próxima com o músico Ryan Adams, com quem compôs a canção "1974". A amizade entre os dois gerou muitas especulações na mídia. Será que havia algo mais entre eles? Embora nunca tenham surgido provas concretas de um romance, essa possibilidade permaneceu no imaginário popular. Quase três décadas depois, em 2025, os dois voltaram a ser vistos juntos quando foram indicados ao Hall da Fama dos Compositores.

Dash Mihok

Em 1998, no clipe de "So Pure", Alanis apresentou ao mundo seu novo amor, o ator Dash Mihok. "Eu te amo quando você dança. Quando improvisa em transe. Tão puro, que expressão", cantava ela, enquanto os dois dançavam juntos.

Ryan Reynolds

Já em 2002, a cantora, agora consagrada, começou um relacionamento com um jovem e promissor ator: Ryan Reynolds. A cupido desse casal improvável foi ninguém menos que Drew Barrymore, que os apresentou em uma festa de aniversário. Ambos canadenses, compartilhavam origens semelhantes. Parecia que, finalmente, Alanis havia encontrado a paz no amor: "Ele é uma criatura tão solidária. Me sinto muito amada, como em um sonho. Sempre sou feliz ao seu lado", disse ela em entrevista à revista People.

"Estamos aproveitando muito esta fase. Sentimos que já somos casados", comentou Reynolds. Depois da fase inicial de assédio da mídia, os dois conseguiram equilibrar a privacidade com aparições públicas em eventos. Em 2004, ficaram noivos, mas dois anos depois, sem levantar suspeitas, anunciaram a separação por meio de um comunicado discreto, sem grandes explicações. Havia um terceiro envolvido? O desgaste foi o motivo? Estavam em momentos diferentes da vida?

A resposta veio rápido: apenas dois meses depois, o protagonista de "Deadpool" começou a namorar Scarlett Johansson, com quem se casou no ano seguinte. Alanis, por sua vez, manteve-se discreta por alguns meses e, em seguida, compôs seu próximo álbum, "Flavors of Entanglement", que definiu como um processo de cura. Mais uma vez, a canadense transformava sua dor e fúria em música.

'Não são tempos para os fracos de coração'

"No meio da minha separação, fui para Londres por 12 dias e escrevi 12 músicas. Foi tudo muito imediato e visceral. Depois, voltei para Los Angeles e escrevi mais 12 canções com Guy Sigsworth, um compositor que adoro. Foi um processo diferente de como eu costumava escrever, que geralmente era mais retrospectivo. Dessa vez, foi tudo no momento. Foi como uma tábua de salvação para mim. A estrutura de ir ao estúdio todos os dias me ajudou muito."

Na faixa "Torch", Alanis desabafa: "Sinto falta da sua visão de mundo e do seu corpo na minha cama. Sinto falta do seu ponto de vista sobre qualquer coisa e da música que você tocaria. Esses não são tempos para os fracos de coração."

Tom Balanco

Mas, como diz o ditado, "um amor cura outro amor", e entre 2007 e 2009, Alanis teve um relacionamento com o advogado Tom Ballanco.

Mario Treadway

No mesmo ano da separação, começou a namorar quem viria a ser seu marido, com quem se casou apenas oito meses depois, em 22 de maio de 2010, em Los Angeles: o DJ Mario Treadway. Pouco tempo depois, o casal teve seu primeiro filho, Ever Imre (14), seguido por Winter Mercy (9) e Onyx (5).

O casal não é apenas unido pelo amor e pela música, mas também compartilha a paixão pela meditação – aliás, foi em um retiro na Califórnia que se conheceram. Nos 15 anos juntos, enfrentaram desafios, incluindo a séria depressão pós-parto de Alanis após o nascimento do segundo filho. "Há dias em que me sinto tão fraca que mal consigo me mover. Quando era jovem, imaginava ter filhos com um parceiro incrível, mas essa realidade é completamente diferente."

Mesmo com a fama, a família opta por um perfil discreto e quase não compartilha momentos íntimos nas redes sociais. No entanto, em maio do ano passado, Alanis dedicou uma homenagem a Mario em seu Instagram pelo aniversário de casamento: "Catorze anos ao lado desse homem-anjo, coração de guerreiro. Te amo muito."

Veja também