'Albert Camus: Humanismo e Política', novo livro de Lucilo Varejão Neto, será lançado na APL

A- A+

Resultado de 20 anos de pesquisa e leituras sobre a obra do escritor e filósofo franco-argelino, o livro “Albert Camus: Humanismo e Política”, do escritor, professor e acadêmico Lucilo Varejão Neto, será lançado nesta segunda-feira (28), na sede da Academia Pernambucana de Letras (APL), na avenida Rui Barbosa, 1596 - Graças, às 15h. O evento também celebra os 110 anos do nascimento do filósofo, que nasceu em 7 de novembro de 1913.

O livro se debruça sobre a obra do autor de livros como “O estrangeiro”, “A peste”, “Calígula”, um dos mais lidos do mundo. “Camus desenvolveu o que chamamos de Filosofia do Absurdo, que é o desencontro que existe entre o apelo humano, os questionamentos humanos de um lado; e do outro, o silêncio do mundo. Esse confronto, essa relação do homem-mundo fez nascer essa noção do absurdo, que são as coisas que não têm resposta”, detalha Lucilo.

Sobre Albert Camus

O escritor recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 pela importância de sua produção que apresenta aspectos do confronto existente entre o homem e o mundo, além da busca constante pela satisfação humana. Suas ideias continuam atuais e abordam temas relativos à existência humana, às injustiças sociais, ao relacionamento do homem com a natureza, em ensaios, romances, peças teatrais e artigos jornalísticos.

Lucilo Varejão lança seu novo livro, nesta segunda (28)

Durante o lançamento, Lucilo Varejão Neto fará uma palestra intitulada “Humanismo e Política”, expondo um pouco do pensamento desenvolvido no decorrer do livro que traz uma visão geral do pensamento de Camus. Em seguida, haverá uma sessão de autógrafos. Com 312 páginas, "Albert Camus: Humanismo e Política" é uma publicação da editora Nova Presença e estará à venda na Academia Pernambucana de Letras.

Sobre Lucilo Varejão Neto

Lucilo Varejão Neto é escritor, tradutor e professor da UFPE. Pertence à Academia Pernambucana de Letras, à Academia de Artes e Letras do Nordeste, à Academia Olindense de Letras, à Academia Recifense de Letras e à Academia de Artes, Letras e Ciências de Olinda.

Também é membro do Seminário de Tropicologia da Fundaj, ex-secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda. Entre seus livros publicados estão "De Mersault à Mersault"; "Dias de Olinda"; "Escritos e Escritores"; "Histórias Verdadeiras"; "Entre o homem e o mundo"; "Tempo e memória"; "Viagem ao prazer"; além de contos e ensaios.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Albert Camus: Humanismo e Política"

De Lucilo Varejão Neto, com 312 páginas. Valor: R$ 50

Data: 28 de agosto de 2023

Local: Academia Pernambucana de Letras (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças)

Horário: 15h





Veja também

CELEBRIDADES Harry Potter ficou para trás: Daniel Radcliffe exibe corpo de gladiador em série futurista; vídeo