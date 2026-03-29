Big Brother Brasil: Alberto Cowboy é eliminado no 11º paredão do BBB 26
O veterano recebeu 67,95% dos votos e deixa a casa mais vigiada do Brasil
O veterano Alberto Cowboy foi eliminado no 11º paredão do Big Brother Brasil 26, com 67,95% dos votos. Indicado pela líder Ana Paula Renault, sua principal rival na temporada, o brother disputava a permanência na casa ao lado da aliada Jordana e de Leandro Boneco.
Em sua segunda passagem pelo reality, Cowboy entrou para o ranking dos participantes que mais venceram Provas do Líder. Ao todo, conquistou quatro lideranças na edição de 2026.
Na primeira participação, em 2007, ele foi eliminado com 85% dos votos do público, em um paredão contra Analy. Na época, ganhou fama de vilão ao protagonizar embates com Diego Alemão, campeão daquela edição.
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O brother foi o primeiro participante do reality a ser eliminado durante o dia.
Boneco recebeu 28,74% dos votos e Jordana apenas 3,31%.
Como foi formado o paredão?
A formação do 11º paredão aconteceu ao vivo, na última sexta-feira (27), e contou com a indicação da líder, além dos dois participantes mais votados pela casa. A atriz Solange Couto, que venceu a Prova do Anjo, garantiu imunidade.
Ana Paula indicou Alberto Cowboy diretamente: “Eu mando o ‘Humberto’, que é meu embate aqui, desde sempre”.
Na votação da casa, Jordana foi a mais votada, com cinco votos, e se juntou a Cowboy na berlinda. Juliano Floss e Leandro Boneco empataram como os segundos mais votados, com dois votos cada. Coube à líder o desempate, e Ana Paula optou por indicar Boneco, completando o paredão triplo.
Novo paredão
Após o Fantástico, uma nova Prova do Líder será realizada no segundo programa do dia. Em seguida, será formado um novo paredão, com a indicação do líder e os participantes mais votados pela casa no confessionário.