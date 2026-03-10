A- A+

BBB 26 Alberto Cowboy e Jonas indicam opções para serem barradas da Festa do Líder desta semana; entenda A dupla de líderes escolherão alguém da casa para cumprir o desafio do Barrado no Baile nesta quarta (11)

Nesta quarta-feira (11), acontece a Festa do Líder do BBB 26 e Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach ponderam a última decisão como a dupla de líderes da semana. Antes do início da comemoração, os dois escolherão alguém da casa para cumprir o desafio do Barrado no Baile.

Quem deve ser escolhido para Barrado no Baile

Na tarde desta terça-feira (10) de eliminação, no Quarto Sonho de Voar, Cowboy revelou para Jordana e Marciele os nomes dos participantes que podem ser barrados da festa. Dentre as opções discutidas pela dupla de líderes estão Juliano, Leandro Boneco e Samira.

Alberto acredita que Juliano sentiria mais a escolha de ser barrado por aproveitar muito as festas do BBB 26. Para o Líder mineiro, Samira nem seria uma opção, mas a sister barrou o Veterano na última semana, então, ''vai ser só pra ter um chumbo trocado'', disse o brother.

Leandro Boneco foi cogitado pelos líderes como uma escolha estratégica, mas Cowboy não quer dar espaço para o baiano se destacar no programa.

"Ele (Boneco) está doido para se colocar numa posição de coitado", expressou Alberto Cowboy.

Cowboy fala que não quer barrar o Boneco da festa porque não quer dar o palco que ele tá procurando: "Ele tá doido para se colocar numa posição de coitado."



Marciele: "É. Exato! #BBB26



pic.twitter.com/q3lQMyUGcY — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2026

Na noite desta terça-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt entrará ao vivo para anunciar quem será o eliminado do oitavo Paredão do BBB 26, disputado entre Babu Santana, Chaiany e Milena.

