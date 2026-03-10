Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Alberto Cowboy e Jonas indicam opções para serem barradas da Festa do Líder desta semana; entenda

A dupla de líderes escolherão alguém da casa para cumprir o desafio do Barrado no Baile nesta quarta (11)

Reportar Erro
Alberto Cowboy expõe os nomes dos participantes que podem ser barrados da Festa do LíderAlberto Cowboy expõe os nomes dos participantes que podem ser barrados da Festa do Líder - Foto: Reprodução/Globoplay

Nesta quarta-feira (11), acontece a Festa do Líder do BBB 26 e Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach ponderam a última decisão como a dupla de líderes da semana. Antes do início da comemoração, os dois escolherão alguém da casa para cumprir o desafio do Barrado no Baile. 

Leia também

• Enquete BBB 26: parciais atualizadas indicam preferência do público neste 8° Paredão; veja

• Equipe de Jordana divulga VAR após acusação de Chaiany no BBB 26

• Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt

Quem deve ser escolhido para Barrado no Baile
Na tarde desta terça-feira (10) de eliminação, no Quarto Sonho de Voar, Cowboy revelou para Jordana e Marciele os nomes dos participantes que podem ser barrados da festa. Dentre as opções discutidas pela dupla de líderes estão Juliano, Leandro Boneco e Samira. 

Alberto acredita que Juliano sentiria mais a escolha de ser barrado por aproveitar muito as festas do BBB 26. Para o Líder mineiro, Samira nem seria uma opção, mas a sister barrou o Veterano na última semana, então, ''vai ser só pra ter um chumbo trocado'', disse o brother. 

Leandro Boneco foi cogitado pelos líderes como uma escolha estratégica, mas Cowboy não quer dar espaço para o baiano se destacar no programa. 

"Ele (Boneco) está doido para se colocar numa posição de coitado", expressou Alberto Cowboy. 

Na noite desta terça-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt entrará ao vivo para anunciar quem será o eliminado do oitavo Paredão do BBB 26, disputado entre Babu Santana, Chaiany e Milena. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter