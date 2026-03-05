A- A+

BBB 26 Alberto Cowboy pensa em apertar o botão de desistência do BBB 26 e desabafa com aliados; veja Retorno de Breno do Quarto Secreto nesta madrugada gerou reflexões ao veterano

Na tarde desta quinta-feira (5), Alberto Cowboy comentou com Jonas e Jordana no Quarto Sonho de Voar que está pensando em apertar o botão de desistência do BBB 26. O veterano tem refletido sobre o jogo após o retorno de Breno do Paredão Falso nesta madrugada.

Esse retorno provocou um sentimento de derrota ao grupo de Cowboy e Jordana porque a dupla estava emparedada ao lado de Breno, escolhido pelo público para participar do Quarto Secreto. O veterano mineiro acredita ser uma perda de tempo a sua permanência no jogo porque seria arriscado continuar sem a certeza de que vai ganhar.

Cowboy está pensando em apertar o botão de desistência #BBB26 pic.twitter.com/nfQvDLCNMw — Dantas (@Dantinhas) March 5, 2026

"Eu vim por minha vontade e posso sair por minha vontade. Não quero adoecer. As meninas estão falando que (a Prova do Líder) pode ser resistência hoje. Eu não tenho forças, velho. Não estou me alimentando, dormindo e comendo”, desabafou o brother.

Para Jordana, mesmo o grupo tomando decisões erradas não vale a pena apertar o botão de desistência porque estaria apagando a própria história dentro do programa. Jonas também aconselhou Cowboy a permanecer no BBB sugerindo que sair pela porta da frente seria uma opção melhor.

Cowboy: "O que acarreta apertar o botão?."



Jordana: "É meio que rasgar o contrato […] É apagada da história. Eu não quero ser apagada da história. Mesmo que a gente esteja fazendo tudo errado e esteja tudo errado, eu não quero. É meu sonho." #BBB26

pic.twitter.com/RVZR5wdLbM — Dantas (@Dantinhas) March 5, 2026

"Eu tenho coisas a perder lá fora e posso me arrepender depois. Eu estou preocupado”, expressou Alberto.

Veja desabafo de Cowboy:

Cowboy sobre ganhar o prêmio do Big Brother: "O quanto você tem que deixar de ser você pra isso?" #BBB26



pic.twitter.com/BTqFWyCV2f — Dantas (@Dantinhas) March 5, 2026

Veja também