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BBB 26 Alberto Cowboy reencontra Jonas Sulzbach após eliminação do BBB 26 O clima entre os dois foi de descontração

Após sua eliminação do BBB 26, Alberto Cowboy reencontrou Jonas Sulzbach e compartilhou o momento nas redes sociais na tarde dessa segunda-feira, 30.

Os dois gravaram uma sequência de stories mostrando o reencontro no Rio de Janeiro. Nos vídeos, Jonas inicia dizendo: "Acabei de chegar no Rio de Janeiro e tô encontrando uma pessoa que faz muito tempo que não vejo". Em seguida, Cowboy responde: "É muita saudade, gente."

O clima entre os dois foi de descontração. Em tom de brincadeira, Alberto comentou que Jonas teria viajado apenas para revê-lo: "Não aguentou uma semana?"

Durante a conversa, o mineiro também perguntou, de forma irônica, se poderia voltar ao reality. Em resposta, Jonas disse: "você vai ter que me engolir", relembrando uma frase marcante dita por Cowboy no programa.





Além dos vídeos, Alberto publicou uma foto ao lado do amigo com a legenda: "Alberto Cowboy é visto em clima de romance com loiro misterioso."

Jonas Sulzbach também registrou o encontro em suas redes sociais e comentou a relação construída durante o confinamento. Em uma das publicações, escreveu: "Já tavam com saudades da gente juntos (sic), né?"

Na legenda, o ex-participante destacou a conexão entre os dois: "É louco pensar que em tão pouco tempo a gente construiu uma conexão de verdade, daquelas que não ficam só dentro do programa Foram dias intensos, vivendo tudo no máximo, e dali nasceu uma amizade que eu sei que vai muito além."



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