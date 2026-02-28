Sáb, 28 de Fevereiro

BBB 26

Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo do "BBB 26"

O brother colocou Ana Paula Renault no Castigo do Monstro, tirando a participante do Vip

Alberto Cowboy ganhou a prova do AnjoAlberto Cowboy ganhou a prova do Anjo - Foto: Reprodução/TV Globo

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado, 28. Ela terá direito a imunizar um participante na formação do Paredão do domingo, 1º de março. Caso opte por não receber um vídeo da família, poderá dar uma imunidade extra.

Ele disputou a etapa final da prova com Marciele e Jonas, mas levou a melhor. Os três haviam feito o melhor tempo da segunda fase da disputa.

O brother escolheu Ana Paula Renault para enfrentar o Castigo do Monstro. A sister sai do VIP e terá de recolher espigas de milho com uma pinça.

A escolha gerou uma discussão entre os dois. "Como uma pessoa tão boazinha me tirou do VIP?", questionou a jornalista.

