BBB 26
Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo do "BBB 26"
O brother colocou Ana Paula Renault no Castigo do Monstro, tirando a participante do Vip
Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado, 28. Ela terá direito a imunizar um participante na formação do Paredão do domingo, 1º de março. Caso opte por não receber um vídeo da família, poderá dar uma imunidade extra.
Ele disputou a etapa final da prova com Marciele e Jonas, mas levou a melhor. Os três haviam feito o melhor tempo da segunda fase da disputa.
O brother escolheu Ana Paula Renault para enfrentar o Castigo do Monstro. A sister sai do VIP e terá de recolher espigas de milho com uma pinça.
Leia também
• Feminização vocal: entenda o que é a Glotoplastia de Wendler, procedimento feito pela ex-BBB Ariadna
• Liderança de Samira movimenta o BBB 26, e brothers pensam em novas estratégias
• O Exilado: tudo sobre a dinâmica que vai colocar participante para morar fora da casa do BBB 26
A escolha gerou uma discussão entre os dois. "Como uma pessoa tão boazinha me tirou do VIP?", questionou a jornalista.