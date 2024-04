Álbum country de Beyoncé lidera ranking da Billboard e é seu oitavo número um da carreira

A- A+

O novo álbum de Beyoncé, "Cowboy Carter", estreou em primeiro lugar na lista Billboard 200, tornando-se o oitavo álbum da popular cantora a alcançar essa posição. Com este álbum de sucesso, o segundo ato da trilogia "Renascimento", Beyoncé também se tornou a primeira mulher negra a liderar o ranking de Álbuns Country da revista musical Billboard.

Após o lançamento em 29 de março, o álbum de 27 faixas acumulou, na primeira semana, o equivalente a 407.000 vendas nos Estados Unidos, de acordo com a Billboard e o fornecedor de dados da indústria musical Luminate.

Este é o melhor lançamento de 2024 até agora e o mais bem-sucedido desde que a estrela pop Taylor Swift lançou "1989 (Versão de Taylor)" em novembro de 2023, segundo a Billboard.

Aclamado pela crítica, o álbum já é "o álbum mais reproduzido em um único dia de 2024" na plataforma Spotify.

"Cowboy Carter" é uma homenagem abrangente à herança sulista de Beyoncé, nascida há 42 anos em Houston, Texas, e conta com participações de lendas do country como Dolly Parton e Willie Nelson, além de estrelas pop como Miley Cyrus e Post Malone.

A obra desafia o gênero e celebra a cultura country negra, que muitas vezes enfrenta resistência dos guardiões do setor, dominado por uma visão predominantemente branca e masculina.

Neste álbum, a megaestrela guia os ouvintes através da evolução do country, desde os sons espirituais afro-americanos até suas pioneiras mulheres, como na colaboração com Linda Martell, e depois projeta uma visão de futuro.

Os dois primeiros singles, "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", foram lançados em fevereiro durante o Super Bowl, a popular final do futebol americano nos Estados Unidos.

O álbum também inclui uma interpretação de "Blackbird" dos Beatles, escrita por Paul McCartney.

"Acho que ela faz uma versão magnífica e reforça a mensagem dos direitos civis que me inspirou a escrever a música em primeiro lugar", disse McCartney quando o álbum foi lançado.

Beyoncé já havia liderado a lista da Billboard com os álbuns "Dangerously in Love" (2003), "B'Day" (2006), "I Am... Sasha Fierce" (2008), "4" (2011), "Beyonce" (2013), "Lemonade" (2016) e "Renaissance" (2022).

As únicas mulheres que superam sua marca são Swift, Barbra Streisand e Madonna, de acordo com a Billboard.

