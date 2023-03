A- A+

Música Álbum inédito do grupo Os Tincoãs gravado há 40 anos será lançado em 2023 Gravado entre 1982 e 1983, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o LP contou com direção musical do produtor Adelzon Alves e arranjos de Armando Prazeres e Leonardo Bruno

Com previsão inicial de lançamento no ano passo, o álbum inédito "Canto coral afro-brasileiro, que integra a discografia do grupo baiano Os Tincoãs será finalmente apresentado no primeiro semestre de 2023, segundo informações do colunista Mauro Ferreira, do G1.



Idealizado, produzido e gravado entre os anos de 1982 e 1983, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o LP contou com direção musical do produtor Adelzon Alves e arranjos dos maestros Armando Prazeres e Leonardo Bruno. No repertório, músicas como "Oyá Pepé", "Misericórdia", "Salmo", "Pelebé nitobé" e "Cequecê".

O nome do álbum "Canto coral afro-brasileiro" faz alusão ao fato de ter a participação do coral da Empresa de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro.

Na época da gravação, os Tincoãs reuniam Mateus Aleluia, Grinaldo Salustiano, o Dadinho (morto em 2000) e Getúlio de Souza, o Badu.

