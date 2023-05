Álbum póstumo de Elza Soares tem música feita por Rita Lee; confira a letra

A cantora Elza Soares, falecida em 2022, terá um álbum póstumo lançado no dia 23 de junho, intitulado “No Tempo da Intolerância”. Além das músicas deixadas pela cantora, o disco conta ainda com uma canção inédita feita por Rita Lee e Roberto de Carvalho.

Rita revelou a origem da música, batizada “Rainha Africana”, no livro “Outra autobiografia”, lançado no dia 22 de maio.

“Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela me pediu uma música para gravar. A letra baixou em dez minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu Rainha africana. Rob fez a música, fomos ao estúdio na garagem, gravamos uma demo e mandamos para ela. Tudo no mesmo dia. Lembro que tive que me esforçar mais para cantar; coisas do tumor que já estava ali”, escreveu a Rainha do Rock.