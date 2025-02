A- A+

Música Álbum "Xande Canta Caetano" é lançado em vinil pela Três Selos; saiba como comprar Edição em LP conta com faixa extra e material exclusivo do elogiados álbum

"Xande Canta Caetano", álbum aclamado por público e crítica, é o disco do mês no clube de assinaturas de vinil Três Selos. A obra de Xande de Pilares homenageando Caetano Veloso ganha edição exclusiva e limitada em LP colorido de 180g e um projeto especial a partir deste dia 7 de fevereiro.



A versão exclusiva inclui um encarte com material de pesquisa assinado pela jornalista Lorena Calábria, enriquecendo a experiência dos ouvintes e está disponível tanto para assinantes da Três Selos quanto para compra avulsa no site oficial do selo.

O vinil de Xande Canta Caetano ganha ainda uma faixa extra. “Força Estranha”, composta em 1978, soma ao repertório do álbum ao lado de clássicos como "Gente", "O Amor", "Qualquer Coisa" e "Tigresa".



Com arranjos elaborados por Pretinho da Serrinha, o álbum traz uma releitura singular das composições, mesclando a essência do samba com a sofisticação da MPB. A produção destaca a versatilidade de Xande, que imprime sua identidade em cada interpretação.



Foi eleito o Melhor Álbum do Ano do Prêmio Multishow em 2023. No 25º Grammy Latino foi o único álbum brasileiro na categoria Melhor Álbum do Ano e foi eleito o Melhor Álbum de Pagode da edição.

"Xande Canta Caetano" em LP é uma oportunidade imperdível para os colecionadores e fãs de música brasileira. A combinação da interpretação apaixonada de Xande, os arranjos criativos de Pretinho da Serrinha e a qualidade da produção da Três Selos resultam em uma obra que celebra a riqueza e a diversidade da MPB.









A ideia do projeto surgiu no início da pandemia, após diversas conversas e sessões musicais na casa de Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso. O encontro entre Xande e Caetano foi intermediado por Pretinho da Serrinha, que acreditava na afinidade artística entre os dois músicos.



Caetano, ao ouvir Xande interpretar "Ela e Eu", ficou maravilhado com a abordagem do sambista, reconhecendo nele um talento único para reinterpretar suas canções.

Caetano Veloso, ao ouvir a versão de "Gente" em ritmo de samba-enredo, não conteve as lágrimas, evidenciando a profundidade da homenagem. Além disso, faixas como "Muito Romântico" e "Alegria, Alegria" receberam elogios pela criatividade nos arranjos e pela capacidade de Xande em trazer uma nova perspectiva às composições.

Para Xande de Pilares, este projeto representa um marco em sua carreira, permitindo-lhe explorar diferentes nuances musicais e prestar tributo a um de seus ídolos. A colaboração com Pretinho da Serrinha e o apoio de Caetano Veloso foram fundamentais para a concretização do álbum, que agora ganha uma versão física à altura de sua importância artística.

Tracklist:

A1 - Muito Romântico: 3:16

A2- Luz do Sol: 3:44

A3 - Qualquer Coisa: 3:00

A4 - Tigresa: 3:59

A5 - Alegria, Alegria:2:56

A6 - Diamante Verdadeiro: 3:14

Lado B

B1 - Trilhos Urbanos (Incidental Retirantes): 3:22

B2 - Lua de São Jorge: 3:01

B3 - O Amor: 3:37

B4 - Gente: 3:55

B5 - Força Estranha: 4:17



