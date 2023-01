A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (27), em coletiva de imprensa no Paço do Frevo, as atrações para o Carnaval da Capital pernambucana deste ano. Ao todo, serão 2.800 apresentações, divididas em 44 polos - 8 centralizados, 5 infantis, 12 descentralizados e 19 comunitários.

Entre elas, estão agremiações de Escola de Samba campeãs do grupo especial de 2020, Maestro Forró e orquestra Popular da bomba do Hemetério; os homenageados do Carnaval 2023 (Geraldo Azevedo, Dona Marivalda e Zenaide Bezerra), além de shows de Duda Beat e Geraldo Azevedo, que receberá Alceu Valença, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Chico César.

O prefeito do Recife, João Campos, na coletiva do Carnaval 2023 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco





Confira programação do Marco Zero:

Sexta-feira - 17/02

- Apresentações das agremiações campeãs do grupo especial 2020

- Maestro Forró

- Geraldo Azevedo recebe Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César

- Duda Beat



Sábado - 18/2

- Apresentações das agremiações campeãs do Grupo 1

- Maestro Duda

- Almir Rouche

- Pabllo Vittar com participação de Uana e Romero Ferro

- Recife Capital do Brega



Domingo - 19/2

- Encontro de maracatu de baque solto

- Gerlane Lops e orquestra de bamba

- Maria Rita

- Sorriso Maroto

- Fundo de quintal



Segunda - 20/2

- Encontro de blocos líricos

- Coral Edgar Morais

- O bonde

- Getúlio Cavalcanti

- Dalva torres

- Melim

- Nando Reis

- Emicida

Terça-feira - 21/02

- Apresentação das agremiações campeãs do grupo 2

- André Rio

- Lenine e Spok

- João Gomes

- Alceu Valença

- Elba Ramalho

- Orquestrao - 10 anos do frevo como patrimônio

Veja também

piovani x pedro scooby Luana Piovani diz que não irá se calar após processo movido por Pedro Scooby: "Deus me deu coragem"