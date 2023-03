A- A+

MÚSICA Alceu retorna a Olinda com show no Teatro Guararapes; saiba detalhes Ingressos para apresentação do cantor e compositor pernambucano já estão à venda

De "Anunciação" a "La Belle de Jour", passando por "Morena Tropicana" e "Como Dois Animais", Alceu e a vastidão de seu repertório cabe em qualquer palco e pode/deve ser compartilhado com sonoridades das mais diversas, inclusive em concertos.

Que o diga, portanto, o projeto "Valencianas", que retorna ao Teatro Guararapes em agosto, com arranjos e músicas novas, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, à frente da Orquestra Ouro Preto, assim como em 2018 na primeira edição do show, que dessa vez apresenta a segunda edição "Valencianas II".









No programa do concerto, "Táxi Lunar", "Pelas Ruas que Andei", "Dia Branco" e "Solidão", são algumas das canções que integram o set list da noite, que será celebrada no palco com um mosaico mais completo da obra de Alceu, já que no primeiro show do projeto, algumas do seu repertório ficaram de fora.



De Portugal

"Valencianas II" foi gravado em Porto, Portugal, em janeiro de 2022 e lançado nas plataformas digitais em agosto do mesmo ano.



Desde janeiro último, cada uma das faixas que compõem o álbum está sendo disponibilizada semanalmente no YouTube. A segunda edição do show já passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, e começa a circular País afora, inclusive pelas bandas de cá de Pernambuco.







Concebido em 2010, o projeto "Valencianas" foi idealizado para celebrar as quatro décadas de carreira de Alceu. Fruto do encontro com Paulo Rogério Lage, o projeto levou o cantor e compositor pernambucano a estrear nos palcos em meio aos contornos orquestrais.



Crédito: Íris Zanetti

Desse enlace, Olinda e Ouro Preto - cidade mineira nascedouro da Orquestra, criada em 2000 pelo professor Rufo Herrera em parceria com o maestro Toffolo - veio o "Valencianas" e para além dos palcos, com CD e DVD gravados e premiação no Prêmio da Música Brasileira (2015), como Melhor Disco de MPB.

Serviço

"Valencianas II"



Quando: Dia 18 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)



Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla e lojas TicketFolia, e bilheteria do Guararapes



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Informações: 3182-8020







