Alceu 'embola o tempo' no palco do Classic Hall com os seus "80 Girassóis"

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Não demorou para a “Embolada do Tempo” ‘embolar’ a conversa. Era pra saber sobre o que (ainda) emociona Alceu Valença, depois de mais de cinco décadas de trajetória, prestes a completar oitenta anos de vida, no próximo 1º de julho, e como artista que segue aclamadíssimo - no superlativo mesmo - mundo afora e que, ainda, está em celebração da turnê “80 Girassóis” - apresentada nesta sexta-feira (15), no Classic Hall, em Olinda.



“Ô bichinha, a vida é feita de momentos, né? O aqui e o agora, que tem uma relação com o passado. E você que parar o tempo? O tempo não tem parada”. Foi quando a declamação começou:

“Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. O tempo em si não tem fim, não tem começo. Mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar. Buraco negro, a existência do nada, nove fora, nada, nada, por isso nos causa medo. Tempo é segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstratas quando paro para pensar. Você quer parar o tempo, não tem parada".

De volta à prosa, para falar sobre a turnê, iniciada em março, o filho de Pernambuco nascido em São Bento do Una, no Agreste, não titubeia ao reforçar suas escolhas para levar os seus girassóis para os palcos.



“O show já é especial porque tem um roteiro cinematográfico que começa na década de 1970. E vai até os dias de hoje, digamos”, conta Alceu, em conversa com a Folha de Pernambuco, fazendo as vezes, e bem, de diretor de sua própria história.





Mas é bom frisar: “Não é um roteiro linear. Uma música vai entrando na outra”. Na cantoria que o levará ao palco, ele estará junto a Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona), Costinha (flautas), com participação de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).

Um passeio

Em formato que foca no presente mas remete ao passado, “80 Girassóis” vai da toada e do baião em “Espelho Cristalino”, passa pelos ares do Sertão com “Cabelo no Pente” e “Cavalo de Pau” e ainda por esses arredores traz Gonzaga em “Pagode Russo” e “Sabiá”, em interpretação de quem define o palco como instante de “alegria e harmonia”.



“Eu fico esperando para fazer o que eu mais gosto, cantar”, ressalta Alceu, que nem frio na barriga sente mais, quando está no camarim, prestes a entrar em cena. “Não sinto absolutamente nada, nada, nada, nada”, garante.





Crédito: Léo Aversa/Divulgação

Ainda sobre o repertório, “Pelas Ruas que Andei” levam de volta Alceu à paisagem recifense e, claro, a ‘nouvelle vague francesa’ da Praia de Boa Viagem vem com “Belle de Jour” e o “Bicho Maluco Beleza” também integra o roteiro, momento em que, decerto, será administrado pelo público.



“Tem momentos que a plateia canta e eu observo, fico ouvindo”, entrega o incansável e sempre em forma, Alceu Valença, que segue em maratona para Fortaleza, depois do show por aqui. E já que é ele o ‘caba’ da embolada do tempo, do tempo futuro, inclusive, há um porvir já adiantado.

“É, bichinha, já fiz uma playlist para mim, das músicas para fazer o próximo show. Já tá feito na minha cabeça, tudo preparado. Ah, outra coisa, eu vivo escrevendo né? Aí fui convidado para publicar minhas crônicas e contos numa editora internacional. Também tô escrevendo uma autobiografia”.

A propósito, para contar a história (não linear) de Alceu, também não devem faltar no repertório da noite “Ciranda da Rosa Vermelha”, “Anunciação”, “Tropicana” e “Coração Bobo”, dentre outras tantas da vastidão musical do cantor e compositor pernambucano, que terá no palco parte de sua obra em projeções dirigidas por Rafael Todeschini.

SERVIÇO

Alceu Valença - Turnê “80 Girassóis”

Quando: nesta sexta-feira (15), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

A partir de R$ 80

Informações: @alceuvalenca

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