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FESTIVAL "A Luneta do Tempo", de Alceu Valença, abre mostra de longas em Amaraji, na Zona da Mata Sul Festival Cinema na Mata exibe produções de Alceu Valença e Kleber Mendonça Filho, além de curtas e sessões infantis, com programação gratuita

A programação de longas-metragens da 5ª edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra começa nesta quinta-feira (27), no município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, com uma programação gratuita dedicada ao cinema pernambucano e brasileiro.

O destaque da abertura é a exibição de ''A Luneta do Tempo'', primeiro longa-metragem dirigido por Alceu Valença, a partir das 19h, na lona de circo instalada na Capela de Santo Amaro.

Lançado em 2014, o filme combina elementos do cordel, do teatro popular e da música para construir uma narrativa ambientada no universo do cangaço. Irandhir Santos e Hermila Guedes interpretam Lampião e Maria Bonita, respectivamente. A produção também marca uma passagem importante da trajetória da atriz, que teve em Amaraji uma de suas primeiras experiências no cinema.

“Fiquei muito feliz de saber que esse trabalho, tão especial na minha trajetória, seria exibido em Amaraji. Foi num engenho na Zona Rural da cidade que eu fiz o meu primeiro trabalho em cinema, o curta ‘O Pedido’, de Adelina Pontual, com a maravilhosa Geninha da Rosa Borges”, lembra Hermila.

Antes da exibição do longa, o público poderá assistir aos curtas “Quem Semeia Lixo Colhe Inundação”, de Anninna Dias e Céu, e “Cidade Apagada: Declínio da História”, de Ana Paula, Gerlany Barros, Lóren Stayner e Márcio Meira.

Na sexta-feira (28), a programação de longas dá lugar a uma tarde voltada ao público infantil. A partir das 16h, serão exibidos ''Salu e o Cavalo Marinho'', de Cecília da Fonte, ''As Aventuras de Pety'', de Anahí Borges, ''O Menino que Sabia Voar'', de Douglas Alves Ferreira, e ''Quintal'', de Mariana Netto.

À noite, a partir das 19h, a mostra reúne os curtas ''De Criança a Idoso: Todo Mundo Acorda Povo'', de Lóren Stayner, sobre a tradição do Acorda Povo em Amaraji, ''Os Arcos Dourados de Olinda'', de Douglas Henrique, que aborda a falência de um McDonald's, e ''Buenos Aires'', de Tuca Siqueira, inspirado na cidade pernambucana de mesmo nome da capital argentina.

O encerramento do festival acontece no sábado (29), também às 19h, com ''O Agente Secreto'', de Kleber Mendonça Filho. O longa, estrelado por Wagner Moura, reúne no elenco nomes como Hermila Guedes, Robério Diógenes, Maria Fernanda Cândido, Fafá Dantas e Fabiana Pirro. O filme foi indicado em quatro categorias ao Oscar 2026.

O Cinema na Mata é realizado pela cineasta Clara Angélica e pela produtora Jô Conceição. A iniciativa nasceu depois de duas edições do Livros Andantes, projeto de incentivo à leitura que levava livros de autores nacionais para assentamentos do MST, utilizando os caçuás de jumentos para formar bibliotecas comunitárias.

SERVIÇO

5ª edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra

Quando: de quinta-feira (27) a sábado (29)

Onde: locais público e culturais do município de Amaraji, Zona da Mata Sul de Pernambuco

Acesso gratuito

Informações: @cinemanamata

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