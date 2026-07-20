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Alceu Valença anuncia participação em "Equilibrium II", de Anitta

A artista carioca divulgou a track list completa do álbum e os feats de cada faixa; Maria Bethânia, Mestrinho, Mart'nália, MC Tha também estão confirmados 

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Alceu Valença estará em "Equilibrium II", de Anitta, na faixa "Não me Cutuca"Alceu Valença estará em "Equilibrium II", de Anitta, na faixa "Não me Cutuca" - Foto: Leo Aversa/Divulgação; Iude Richele/Divulgação

Uma revelação no começo da noite desta segunda-feira (20) causou surpresa na web! O cantor e compositor Alceu Valença anunciou sua participação no segundo volume de “Equilibrium”, de Anitta.

Em vídeo divulgado no Splash UOL, o cantautor pernambucano conta que foi convidado por Anitta e que colaborou na faixa “Não me Cutuca!”

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A tracklist de “Equilibrium II” foi divulgada por Anitta, em publicação nas suas redes sociais. Além das faixas que integram o disco, também foram anunciados os feats que dividirão vozes com a carioca.

Na lista, estão outros grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Mestrinho, Mart’nália, MC Tha, etc

“Equilibrium II” será lançado nas plataformas digitais às 21h desta quinta-feira (23).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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