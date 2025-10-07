A- A+

80 ANOS Alceu Valença anuncia turnê "80 Girassóis", em que celebra oito décadas de vida em 2026 Celebrando seus 80 anos que serão completados em julho do ano que vem artista percorrerá dez capitais brasileiras com turnê celebrativa

Em 1º de julho de 2026, o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença completa 80 anos de idade, e, para celebrar a efeméride, o artista anunciou, em coletiva de imprensa, nesta terça (7), a turnê “Alceu 80 Girassóis”, que cairá na estrada no ano que vem.

A turnê percorrerá dez capitais brasileiras entre março e junho de 2026: Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Salvador (BA), Curitiba (PR), Brasília (DF), Recife (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG).

Além dos shows, o projeto “Alceu 80 Girassóis” também levará, a algumas capitais, outras atividades artísticas, como exposição de artes plásticas e mostra de filmes ligados à obra de Alceu.

Filho ilustre de São Bento do Una, no Agreste pernambucano, Alceu Valença construiu uma carreira marcada pela reverência às tradições culturais nordestinas e é autor de clássicos da Música Popular Brasileira, como “Anunciação”, “Tropicana”, “Belle de Jour”, “Como Dois Animais”, “Coração Bobo”, entre incontáveis outros.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão em pré-venda para clientes Banco do Brasil a partir desta terça (7), no site de Alceu Valença. As vendas para o público geral terão início nesta sexta (10).

Turnê “Alceu 80 Girassóis” - AGENDA

Rio de Janeiro - Farmasi Arena - 14 de março de 2026

Porto Alegre - Local a confirmar - 21 de março de 2026

São Paulo - Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026

Salvador - Concha Acústica - 10 de abril de 2026

Curitiba - Igloo - 25 de abril de 2026

Brasília - CCBB - 09 de maio de 2026

Recife - Classic Hall - 15 maio de 2026

Fortaleza - CFO - 23 de maio de 2026

Belém - Náutico Marine - 30 de maio de 2026

Belo Horizonte - Mineirão 13 de junho de 2026



