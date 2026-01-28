A- A+

BICHO MALUCO BELEZA Alceu Valença tem tudo pronto para Carnaval e turnê 80 Girassóis Cantor e compositor tem várias apresentações marcadas para os próximos meses

Prestes a completar 80 anos de idade, ou 80 girassóis, como é o título de sua próxima turnê, Alceu Valença já tem tudo ensaiado para mais um Carnaval.

Na agenda, as edições do bloco Bicho Maluco Beleza em São Paulo e no Recife e as tradicionais apresentações em Olinda e na capital pernambucana durante os festejos de Momo.

O artista pernambucano conversou com a Folha de Pernambuco em São Paulo após apresentação em evento da Azul Linhas Aéreas e adiantou que já ensaiou para as apresentações carnavalescas e para os shows que fará em algumas capitais do país em comemoração pelas oito décadas de vida.

"Por incrível que pareça, já está todo ensaiado. Eu sempre faço as coisas com antecedência, sou muito, muito agoniado. Então, já preparei [os shows] do Carnaval e já está ensaiada a turnê dos 80 Girassóis, que será realizada no Brasil todo, inclusive no Recife também, a comemoração dos meus 80 anos", contou Alceu.

Em 8 de fevereiro, domingo pré-Carnaval, o Bicho Maluco Beleza promete tomar a Rua da Aurora, na área central do Recife, com concentração a partir das 15h.

Esta será a segunda edição da prévia na capital pernambucana. Na primeira, ano passado, mais de 700 mil pessoas participaram do festejo, número que deve se repetir este ano, segundo a organização.

Um dia antes, em 7 de fevereiro, Alceu leva o Bicho Maluco Beleza às ruas de São Paulo, na Vila Mariana, das 14h às 18h.

"O Bicho Maluco Beleza acontece no Ibirapuera e no Recife. O primeiro ano, no ano passado [no Recife], ficou muita gente, uma maravilha. E esse ano, a gente vai repetir", prometeu o cantor e compositor.



Durante o Carnaval, Alceu Valença ainda tem presença confirmada na abertura do Carnaval de Olinda, em 12 de fevereiro. Na virada de terça-feira de Carnaval (17) para a Quarta-Feira de Cinzas (18), à 0h, ele sobe ao palco do Marco Zero, no Recife.

Alceu faz 80 anos em julho e comemora com turnê pelo Brasil | Foto: Rodrigo Mazuco/Divulgação

80 Girassóis

Alceu Valença celebra 80 anos com a turnê 80 Girassóis. No Recife, o show será em 15 de maio, no Classic Hall. As apresentações começam em 14 de março, no Rio de Janeiro.

As cidades de São Paulo, Salvador, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Belém e Belo Horizonte também recebem shows.

Informações sobre ingressos podem ser acessadas no site www.alceuvalenca.com.br.

Veja também