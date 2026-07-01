A- A+

SUCESSOS "Anunciação" é o maior clássico do repertório de Alceu Valença, aponta Ecad Levantamento revela que a canção é a mais executada e regravada do compositor pernambucano; artista reúne 316 obras e 839 gravações cadastradas

Referência da música pernambucana e um dos nomes mais influentes da cultura brasileira, Alceu Valença comemora 80 anos nesta quarta (1º).

Para marcar a data, o Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição divulgou um levantamento que dimensiona o alcance da obra do cantor e compositor, responsável por um repertório que atravessa décadas e incorpora elementos do frevo, forró, maracatu e rock.

Segundo o levantamento, Alceu soma 316 obras musicais e 839 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva de direitos autorais.

Os números reforçam a permanência de seu cancioneiro no cenário musical brasileiro, tanto em execuções públicas quanto em novas interpretações.

Entre as composições, "Anunciação" permanece como o principal símbolo de sua carreira.

Assinada exclusivamente pelo artista, a música liderou o ranking de execuções públicas de seu repertório nos últimos cinco anos e também aparece como a obra mais regravada, contabilizando 109 fonogramas registrados.

O levantamento aponta ainda que Geraldo Azevedo é o intérprete que mais registrou regravações de músicas compostas por Alceu Valença, com 48 gravações.

Na sequência estão Elba Ramalho e Zé Ramalho, que também figuram entre os artistas que mais recorreram ao repertório do pernambucano em seus trabalhos.



Ranking das músicas de autoria de Alceu Valença mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública

(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)



1. Anunciação (Alceu Valença)

2. Tropicana (Vicente Barreto / Alceu Valença)

3. La belle de jour (Alceu Valença

4. Girassol (Alceu Valença)

5. Taxi lunar (Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença)

6. Como dois animais (Alceu Valença)

7. Coração bobo (Alceu Valença)

8. Solidão (Alceu Valença)

9. Pelas ruas que andei (Vicente Barreto / Alceu Valença)

10. Ciranda da rosa vermelha (Alceu Valença)

Top 5 das músicas de autoria de Alceu Valença mais gravadas

1. Anunciação (Alceu Valença)

2. Tropicana (Vicente Barreto / Alceu Valença)

3.Taxi lunar (Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença)



4. La belle de jour (Alceu Valença

4. Girassol (Alceu Valença)

5. Coração bobo (Alceu Valença)

6. Na primeira manhã (Alceu Valença)

Veja também