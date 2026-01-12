Alceu Valença confirma Bicho Maluco Beleza 2026 na Rua da Aurora; saiba quando
Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença estão confirmados no bloco apoteótico
No ano em que completa 80 anos, o cantor e compositor Alceu Valença confirma que o seu bloco Bicho Maluco Beleza vai tomar a Rua da Aurora, na região central do Recife, pelo segundo ano consecutivo.
O Maluco Beleza está marcado para sair no dia 8 de fevereiro, sábado pré-Carnaval, com concentração nas imediações da Rua do Lima, a partir das 15h.
Em sua primeira edição na capital pernambucana, em 2025, o Bicho Maluco Beleza arrastou 700 mil pessoas e, segundo a organização, a estimativa para este ano é de repetir o público.
Artistas
Na edição 2026 do super bloco estão confirmadas as participações de Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença, além de cortejos de frevo, maracatu e caboclinhos.
Repertório
O que não faltam no repertório de Alceu Valença, um dos maiores nomes da música nordestina (e brasileira) são hits que passam de geração para geração, sem envelhecer.
O público pode aguardar seguro que vai rolar “Voltei Recife”, “Bom Demais”, “Diabo Louro” e “Ciranda da Rosa Vermelha”, além das versões em tempo de frevo de “Tropicana” e “Táxi Lunar”.
Momentos apoteóticos não faltam com “Anunciação”, “Girassol”, “Belle de Jour” e “Bicho Maluco Beleza”, entre outros clássicos.
“O Carnaval é um momento mágico, onde faço questão de destacar a força da nossa identidade. É através de seus gêneros carnavalescos que expressamos o quanto a nossa cultura é diversa, mas também tão singular. Ninguém se fantasia como o recifense, e eu quero ver o povo todo fantasiado no desfile do Bicho Maluco Beleza”, convoca Alceu.
O desfile do Bicho Maluco Beleza é uma realização das produtoras Zero Neutro, Pipoca e MV Produções, com apoio da Prefeitura do Recife.
*Com informações da assessoria de imprensa