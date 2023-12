A- A+

tv cultura Alceu Valença é o entrevistado do Roda Viva da próxima segunda (18) Pela primeira vez, o cantor e compositor pernambucano participa do programa de entrevistas da TV Cultura

O cantor e compositor Alceu Valença é o convidado do programa Roda Viva que será exibido próxima segunda (18), a partir das 22h, na TV Cultura. O artista irá falar sobre sua vida e obra, assim como do novo álbum, “Bicho maluco beleza - Carnaval”, que ele lançará em janeiro de 2024, com releituras de sucessos seus, em dueto com nomes como Maria Bethânia, Ivete Sanagalo, Geraldo Azevedo e Lenine.

Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva contará com uma bancada formada por Caçapa - músico e pesquisador; Julio Maria - biógrafo e crítico musical; Roberta Martinelli - apresentadora do programa Cultura Livre, da TV Cultura, e da Rádio Eldorado; Sérgio Martins - editor sênior da Revista Billboard Brasil; e Xan Ravelli – comunicadora. Haverá ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.

Além da TV Cultura, o Roda Viva é exibido no site da emissora, no app Cultura Play, além de X (antigo Twitter), YouTube, Tik Tok e Facebook.



Veja também

Música Governo de Pernambuco divulga resultado final do 7º Funcultura Música