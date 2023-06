Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto apresentam "Valencianas II" em agosto; saiba mais

A- A+

Após a bem-sucedida parceria de “Valencianas” envolvendo a Orquestra Ouro Preto, o cantor e compositor Alceu Valença e o diretor de cena Paulo Rogério Lage, o trio dá continuidade ao projeto sublimado na intercessão poética entre as ladeiras de Olinda e Ouro Preto.



“Valencianas II” será apresentado no Teatro Guararapes, dia 18 de agosto, levando ao público novas músicas, novos arranjos e ainda mais sucessos de Alceu, com mais beleza e sonoridades musicais. O mesmo palco recebeu em 2018 “Valencianas”, a primeira edição do espetáculo, numa noite memorável para público e artistas. A partir de R$ 90, os ingressos já estão à venda.



Repertório

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, sob regência do maestro Rodrigo Toffolo, apresentarão em “Valencianas II” os inúmeros sucessos que ficaram de fora do primeiro concerto. Em um mosaico mais completo da obra de Alceu, estão no programa “Como Dois Animais”, “Dia Branco”, “Solidão”, “Tesoura do Desejo”, “Táxi Lunar”, “Pelas Ruas que Andei”, entre outras.



Escolhidas a dedo pelo artista, estas obras prometem emocionar o público, em arranjos especialmente confeccionados por Mateus Freire, que também propõe uma nova Suíte Orquestral para abertura do espetáculo. Clássicos gravados em “Valencianas I”, como “Tropicana”, “Belle de Jour”, “Coração Bobo” e “Anunciação”, também serão executados.

O álbum

Gravado na Casa da Música, em Porto, Portugal, em janeiro de 2022, "Valencianas II" foi lançado nas plataformas de streaming em agosto passado. A partir deste janeiro de 2023, cada faixa do álbum está sendo disponibilizada no Youtube, semanalmente. O show "Valencianas II" foi apresentado no Rio de Janeiro e em São Paulo e, este ano, começa a girar o País.



Histórico

“Valencianas” foi concebida em 2010, para celebrar os 40 anos de carreira de Alceu Valença, fruto do encontro com Paulo Rogério Lage, que há tempos planejava proporcionar contornos orquestrais à sua obra, juntamente com o maestro da Orquestra Ouro Preto e Alceu. Até então, o trabalho do cantor e compositor pernambucano não havia recebido tal tratamento, o que representou uma experiência inédita na sua carreira.



O sucesso da parceria foi absoluto, levando milhares de pessoas a teatros e praças no Brasil e em Portugal.

A parceria entre a música de concerto e a música popular brasileira surpreendeu até os produtores que viram, desde o início do projeto, teatros sempre lotados e plateias encantadas. E o sucesso foi além dos palcos. Com a gravação do CD e DVD “Valencianas”, Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto receberam o Prêmio da Música Brasileira, em 2015, como melhor disco de MPB, categoria de maior prestígio da tradicional premiação.



Orquestra Ouro Preto

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do País, a Orquestra Ouro Preto tem como diretor artístico e regente titular o maestro Rodrigo Toffolo. Premiado nacionalmente, o grupo jovem vem se apresentando nas principais salas de concerto do Brasil e do mundo. A

orquestra foi criada em 2000 e seu trabalho é marcado pelo experimentalismo e ineditismo. A essência da Orquestra Ouro Preto está em tornar a música de concerto acessível e interessante ao público, tirando a música erudita das salas de concerto em um exercício de popularização do estilo. Por isso, maestro e músicos estão sempre atentos ao exercício de desmistificar o estilo, tornando-o atraente aos ouvidos de todos.



SERVIÇO

Valencianas II - Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

Dia 18 de agosto, às 21h

Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco Informações: (81) 3182-8020

Ingressos:

Plateia: R$ 240 e R$ 120 (meia)

Balcão: R$ 180 e R$ 90 (meia)

À venda na Sympla, lojas TicketFolia e bilheteria do teatro

