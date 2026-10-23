Alceu Valença repudia uso indevido de sua música em evento político bolsonarista
Apoiador do presidente Lula, cantor afirma que não autorizou a utilização de "Anunciação" em publicação sobre ato realizado na Praia de Boa Viagem e pede a retirada do conteúdo das redes sociais
O cantor e compositor Alceu Valença repudiou o uso não autorizado de sua música “Anunciação” em um vídeo divulgado nos perfis de Gilson Machado e do Bloco 22, relacionado a um evento nesta quinta-feira (22), na Praia de Boa Viagem, no Recife.
Em nota publicada nas redes sociais, o artista afirmou que não autorizou a utilização da obra no material, de caráter político, e negou qualquer vínculo com a iniciativa ou seus organizadores.
A manifestação ocorre em meio ao apoio público de Alceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Leia também
• Luciano Huck na berlinda? Globo avalia Celso Portiolli como alternativa para o "Domingão"
• "Sra. Neto": Quem é Juliane Carvalho, esposa de Felipe Neto
• Beto Guedes, é tempo presente na história da música brasileira
Segundo o comunicado, associar a canção à divulgação de um ato ligado à candidatura adversária à do petista pode levar o público a interpretar equivocadamente o posicionamento político do músico.
Na nota, o artista também defendeu o respeito à obra e à vontade de seus autores, independentemente de divergências políticas.
Segundo o comunicado, o conteúdo já havia sido denunciado ao Instagram, e a equipe de Alceu exigiu a retirada imediata do vídeo, além de pedir que os responsáveis não voltem a utilizar a música sem autorização.
O comunicado termina com um apelo aos usuários das redes sociais para que não curtam, comentem ou compartilhem a publicação, de modo a evitar ampliar seu alcance. A equipe também orienta que o conteúdo seja denunciado à plataforma.