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REPÚDIO Alceu Valença repudia uso indevido de sua música em evento político bolsonarista Apoiador do presidente Lula, cantor afirma que não autorizou a utilização de "Anunciação" em publicação sobre ato realizado na Praia de Boa Viagem e pede a retirada do conteúdo das redes sociais

O cantor e compositor Alceu Valença repudiou o uso não autorizado de sua música “Anunciação” em um vídeo divulgado nos perfis de Gilson Machado e do Bloco 22, relacionado a um evento nesta quinta-feira (22), na Praia de Boa Viagem, no Recife.

Em nota publicada nas redes sociais, o artista afirmou que não autorizou a utilização da obra no material, de caráter político, e negou qualquer vínculo com a iniciativa ou seus organizadores.

A manifestação ocorre em meio ao apoio público de Alceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o comunicado, associar a canção à divulgação de um ato ligado à candidatura adversária à do petista pode levar o público a interpretar equivocadamente o posicionamento político do músico.

Na nota, o artista também defendeu o respeito à obra e à vontade de seus autores, independentemente de divergências políticas.

Segundo o comunicado, o conteúdo já havia sido denunciado ao Instagram, e a equipe de Alceu exigiu a retirada imediata do vídeo, além de pedir que os responsáveis não voltem a utilizar a música sem autorização.

O comunicado termina com um apelo aos usuários das redes sociais para que não curtam, comentem ou compartilhem a publicação, de modo a evitar ampliar seu alcance. A equipe também orienta que o conteúdo seja denunciado à plataforma.



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