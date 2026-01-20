A- A+

Música Alceu Valença se apresenta no primeiro Tiny Desk Brasil 2026, nesta terça-feira (20) O artista e ícone pernambucano se surpreendeu com o formato, que segue o padrão do Tiny Desk norte-americano

O primeiro episódio do Tiny Desk Brasil 2026 será um esquenta pré-carnavalesco com Alceu Valença, ícone da música brasileira e da tradicional Festa do Momo, nesta terça-feira (20), às 11h, no canal do YouTube do projeto.

A edição contará com clássicos de autoria do compositor, como “Anunciação” e “La Belle de Jour” para mesinha brasileira, liderada pela produtora Anonymous Content Brazil. Alceu também irá se apresentar ao lado da banda formada a por Nando Barreto (baixo), Tovinho (teclado), Zi Ferreira (guitarra e violão), Costinha (sax e flauta), Cássio Cunha (bateria) e Lui Coimbra (violoncelo e violão).

Acostumado a cantar para multidões, a experiência surpreendeu o artista, que afirmou ter adorado a participação da plateia intimista. “Decidimos na hora o que iríamos tocar. Eu não sabia que ia ter plateia e nem que eles podiam cantar. Vi que a plateia estava receptiva, chamei o povo e todo mundo participou! Virou a orquestra de Alceu e seu coro. O coro era a plateia. Muito bom! Ficou uma maravilha!”, disse Alceu.

Ícone Pernambucano

Alceu Valença é natural de São Bento do Una, Pernambuco. Nascido em 1946, estreou nos palcos em 1970, no Rio de Janeiro, ao lado de Jackson do Pandeiro e Geraldo Azevedo, no Festival Internacional da Canção. O artista gravou seu primeiro álbum, em parceria com Geraldo Azevedo, em 1972. Seu primeiro disco solo, “Molhado de Suor”, é lançado em 1974, seguido de “Vivo!” (1976) e “Espelho Cristalino”. Em 1979, passou uma temporada em Paris, onde gravou o álbum “Saudades de Pernambuco”.

Em 1980 vem o boom do sucesso e Alceu consagra-se como um dos maiores cantores e compositores do país. O álbum “Coração Bobo” (1980) é o primeiro estouro nacional de Valença. Na sequência, “Cinco Sentidos” (1981), “Cavalo de Pau” (1982), “Anjo Avesso”(1983) e “Mágico” (1984) consolidam o ápice deste período, com shows em ginásios e estádios por todo o país e mais de 5 milhões de cópias vendidas.

Hoje, o artista é comendador de Pernambuco e segue encantando o país e o mundo com suas composições. Durante o Carnaval, festa tradicional brasileira que ocupa um lugar especial no coração dos pernambucanos, é impossível não se emocionar ao som dos clássicos do cantor.

Sobre o Tiny Desk Brasil

Seguindo a proposta do Tiny Desk norte-americano, as gravações são realizadas ao vivo, com público presente, dentro do escritório do Google, em São Paulo. A curadoria é realizada pelos times de Anonymous Content Brazil e Amabis, junto ao crivo artístico da própria NPR.

O projeto brasileiro segue a tradição do formato original: as atrações são surpresas até o dia em que vão ao ar. O anúncio de cada artista que se apresenta no escritório nacional é feito sempre às 9h do dia da estreia e os episódios são lançados semanalmente, às terças-feiras.

Além da apresentação musical, os artistas abrem o coração no Tiny Talks, conteúdo adicional do projeto, que acontece sempre às quintas-feiras, às 11h.

“A música brasileira é um dos ativos culturais mais potentes do país, com capacidade única de gerar conexão, identidade e projeção global. Apoiar este episódio especial do Tiny Desk Brasil reforça o compromisso do BTG Pactual com a valorização da cultura brasileira. É uma continuidade natural de um território que o banco vem construindo com consistência, visão de longo prazo e propósito”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual, empresa que apresenta o episódio desta terça (20).

