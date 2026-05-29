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MÚSICA Alceu Valença lança single "Embolada do Tempo", o primeiro da turnê "80 Girassóis" Duplo, o single foi lançado nas plataformas e vem também em versão com expansão eletrônica de B. Tovis

Alceu Valença segue na "Embolada do Tempo" em celebração aos seus 'quase' 80 anos de vida - efetivamente completados no próximo dia 1 º de julho.

Enquanto não chega a data... o tempo do artista pernambucano, integrante do rol dos mestres da música brasileira, segue em passeio palcos afora com a turnê "80 Girassóis", que ganhou o primeiro single (Deck) ao vivo com a canção "Embolada do Tempo".









Lançado nesta sexta-feira (29) nas plataformas digitais, em sonoridade que embola elementos orgânicos e eletrônicos, o single, duplo - com expansão eletrônica assinada por B. Tovis e versão ao vivo da turnê - permanece como uma das criações mais emblemáticas de Alceu, que não hesita em cantar (e contar) o tempo que, para ele,

" (...) não tem fim, nem começo, e mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar"

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