Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Alceu Valença lança single "Embolada do Tempo", o primeiro da turnê "80 Girassóis"

Duplo, o single foi lançado nas plataformas e vem também em versão com expansão eletrônica de B. Tovis

Reportar Erro
Single duplo "Embolada do Tempo" foi lançado nesta sexta (29) nas plataformas de músicaSingle duplo "Embolada do Tempo" foi lançado nesta sexta (29) nas plataformas de música - Foto: Léo Aversa/Divulgação

Alceu Valença segue na "Embolada do Tempo" em celebração aos seus 'quase' 80 anos de vida - efetivamente completados no próximo dia 1 º de julho.

Enquanto não chega a data... o tempo do artista pernambucano, integrante do rol dos mestres da música brasileira, segue em passeio palcos afora com a turnê "80 Girassóis", que ganhou o primeiro single (Deck) ao vivo com a canção "Embolada do Tempo".

 

Leia também

• Alceu 'embola o tempo' no palco do Classic Hall com os seus "80 Girassóis"



Lançado nesta sexta-feira (29) nas plataformas digitais, em sonoridade que embola elementos orgânicos e eletrônicos, o single, duplo - com expansão eletrônica assinada por B. Tovis e versão ao vivo da turnê - permanece como uma das criações mais emblemáticas de Alceu, que não hesita em cantar (e contar) o tempo que, para ele, 

" (...) não tem fim, nem começo, e mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter