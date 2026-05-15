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Música Às vésperas dos 80 anos, Alceu Valença apresenta turnê em Pernambuco Abrindo o show, Alceu Valença cantou "Agalopado", do álbum "Espelho Cristalino" (1977)

Às vésperas de completar 80 anos de idade - no próximo dia 1° de julho -, Alceu Valença trouxe a Pernambuco, nesta sexta-feira (15), o show "80 Girassóis", turnê que vem percorrendo Brasil afora para celebrar a obra do artista, filho mais ilustre de São Bento do Una, no Agreste pernambucano.

O show aconteceu no Classic Hall, para um público sedento por atravessar mais de 50 anos de uma trajetória marcada por verdadeiros hinos da nordestinidade.

No centro do palco, um girassol monumental parecia orbitar o cantor, iluminando o cenário concebido por Zé Carratu, uma paisagem de imagens pulsantes e poesia visual.

Foi diante dessa moldura psicodélica e solar que Alceu deu a largada na viagem, abrindo a noite com a explosiva "Agalopado", do álbum "Espelho Cristalino" (1977), como se estivesse incendiando o mundo pela primeira vez.

Ao longo das duas horas de show, Alceu passeou entre memórias, delírios e frevos, também aboios, baiões, martelos agopados, cirandas.

O repertório costurou hinos de diferentes épocas, resgatou joias menos óbvias da discografia e ganhou novos contornos a cada troca de figurino, com modelos assinados pela estilista Isabela Capeto.

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