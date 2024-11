Alceu Valença lança nova versão de "La Belle De Jour" com a cantora francesa Zaz

Uma das clássicas e mais conhecidas do repertório de Alceu Valença acaba de ganhar uma nova versão. Está disponível nas plataformas digitais “La Belle de Jour”, em um dueto com o cantautor pernambucano e a cantora francesa Zaz.

Inspirada no filme clássico de Luis Buñuel e tendo o cinema francês e a praia de Boa Viagem como pontos de convergência, “La Belle de Jour (mon bel amourex)” é uma versão bilíngue, cantada pela dupla em português e francês.

Na adaptação livre, feita pela própria Zaz, a canção de Alceu conduz a musa da Nouvelle Vague faz um passeio pela praia recifense, em uma “après-midi merveilleux d’un dimanche bleu”.

“O Brasil sempre terá um lugar especial no meu coração. E eu fiquei muito lisonjeada quando Alceu Valença me convidou para colaborar em sua canção mais mítica. Coloquei minhas palavras e meu coração, deixando-me guiar pela magia e pela atmosfera do seu ‘hino’. Não vejo a hora de nos encontrarmos no palco, no Brasil, e sei que isso acontecerá em alguns meses”, comentou Zaz.