CAIXA CULTURAL RECIFE Alcione, Amaro Freitas e Zé Manoel são atrações na Caixa Cultural Recife; veja programação Artistas integram o rol do edital de ocupação do espaço, no Bairro do Recife, cujo resultado foi divulgado nesta segunda (7)

Os tempos áureos da Caixa Cultural Recife - equipamento localizado no Bairro do Recife, e que já recebeu no palco nomes como Paulinho Moska, Elza Soares, Roberta Sá e Tom Zé - estão de volta com o resultado do Programa de Ocupação, cujo resultado foi anunciado nesta segunda-feira (7).

Alcione, Amaro Freitas e Zé Manoel e Martins são alguns dos artistas que vão integrar o Programa no viés da música, na capital pernambucana, uma das cidades que abrigam o espaço, assim como Salvador, Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belém - outras localidades que detêm o equipamento.





Além dos shows musicais, espetáculos teatrais e exposições também estão contemplados entre os projetos selecionados - e que devem ser apresentados entre setembro deste ano até março de 2024. Ainda não há datas definidas para as apresentações.



Programação Recife - Artes Visuais

Exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Floresta Encantada

Hiper-Realismo no Brasil, Giovani Caramello

Lágrimas de São Pedro

Novos Olhares para Monalisa





Programação Recife - Cinema

Mostra Sétima Arte Feminina: o Cinema de Adélia Sampaio

Programação Recife - Dança

Baller de Londrina 30 Anos

Fica Comigo

Manifesto Elekô

Terreiro Encantado

Programação Recife - Música



Barulinho

Alcione - 50 Anos na Intimidade

Amaro Freitas e Zé Manoel - Clube da Esquina

Caixa de Natal

Capibariboom - Show de Lula Queiroga

Francisco El Hombre - 10 aNOS

Itinerância Suraras do Tapajós

Pizindim



Programação Recife - Teatro

As Crianças

Caetanas

Hai, A Pescadora de Sonhos

Nasci pra ser Dercy

Programação Recife - Vivência

Festival Papo de Música

Intensico DanceAbility e Aula Experimental

Mulheres de Repente do Sertão do Pajeú - Oficina e Mesa de Glosas

