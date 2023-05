A- A+

MÚSICA Alcione celebra 50 anos de carreira com show no Recife; saiba detalhes de ingressos Sambista se apresenta no Teatro Guararapes, com show que integra o rol de celebrações das cinco décadas de carreira

As cinco décadas de carreira de Alcione estão sendo celebrados em shows palcos País e mundo afora, inclusive no Recife, onde aporta no próximo dia 11 de agosto no Teatro Guararapes. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (19), com valores a partir de R$ 100, disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro.



Por aqui, "Marrom" vai entoar clássicos conhecidos e aclamados pelo público, entre eles "Sufoco"” "Você Me Vira a Cabeça", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Garoto Maroto", entre outros do seu cancioneiro







O show no Guararapes integra o rol celebrativo pelos 50 anos de carreira de Alcione. Em sua estreia, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a apresentação também ganhou registro audiovisual.

A artista também tem sido/e ainda será celebrada em outros registros artísticos, entre eles com o filme ("O Samba é Primo do Jazz", documentário de Ângela Zoé), e como tema da Mangueira, para o Carnaval 2024 ("A Negra Voz do Amanhã") e ainda este mês, ela será a homenageada do 30º Prêmio da Música Brasileira.





Ao longo de cinco décadas de carreira na música, a maranhense Alcione Dias Nazareth acumula 42 álbuns - com pelo menos 26 Discos de Ouro, sete de Platina, e dois deles em Platina Duplo. Três DVD'’ de Ouro e um de Platina também perfazem o acervo da sambista.



Serviço

Alcione - Turnê 50 anos de carreira



Quando: 11 de agosto, 21h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos à venda a partir desta sexta-feira (19), no Sympla e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 100



Informações: 3182-8020

