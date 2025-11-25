A- A+

Depois de anunciar Yan, Fabinho e Thiago Soares na abertura do Verão Parador - marcado para domingo, 11 de janeiro - dois nomes de peso do samba também vão pisar no palco da festa: Alcione e Xande de Pilares são atrações em 25 de janeiro.



Com ingressos a partir de R$ 120 (1º lote), já disponíveis no site Bilheteria Digital e em lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife, os shows acontecem no Parador (Bairro do Recife).



Há opções de três espaços para o público: Área VIP, Open Beer e Gazebo (para 12 pessoas).



Alcione

Aos 78 anos e mais de cinco décadas de trajetória na música, Alcione, a Marrom, é figura incontestável quiando o assunto é samba.



Veterana em palcos do Recife, a dama do ritmo mais brasileiro que há, ganhou o mundo - da música, do samba - ao sair do Maranhão e pairar por terras cariocas.





A partir de então, seria uma questão de (pouco) tempo reconhecê-la como protagonista de levadas ao som de tamborins e reco-recos. Que o diga a composição de "Não Deixe o Samba Morrer", de Edson Conceição e Aloísio Silva, imortalizado em sua voz desde "A Voz do Samba" (11975), o seu álbum de estreia.



O público do Verão Parador, portanto, vai no deleite de clássicos apoteóticos como "Garoto Maroto", "Estranha Loucura" e "Sufoco", entre outros tantos que contam (e cantam) a história do samba.

Xande de Pilares

Já Xande de Pilares, outrora Grupo Revelação, é carioca da gema e dos quintais do samba típicos do Rio de Janeiro - que o diga o Cacique de Ramos, por onde começou a contemplar rodas de samba com a presença de Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, entre outros.



Em carreira solo de algum tempo, Xande ganhou (ainda mais) holofotes quando trouxe à tona faixas, com sua assinatura, do cancioneiro atemporal de Caetano Veloso - a quem, aliás, emocionou, ao ser apresentado ao trabalho, tomado por arranjos irretocáveis em músicas que até então se faziam inimagináveis em outra voz, senão a do artista baiano.



Em "Xande Canta Caetano", o sambista veio com "Tigresa", "Luz do Sol" e "Qualquer Coisa", algumas das canções ressoadas por ele no trabalho lançado em 2023.



Ademais, Xande se basta com repertório próprio, a exemplo da recente "Degradê" - single lançado nas plataformas digitais, que abre o projeto "Nos Braços do Povo - Vol. 2", gravado em outubro no Bar de Zeca Pagodinho.

"Tá Escrito", "Clareou" e "Coração Radiante", entre outras, decerto devem integrar também o set list no Verão Parador - produção assinada pela Festa Cheia.



SERVIÇO

Verão Parador, com Yan, Fabinho e Thiago Soares

Quando: domingo, 11 de janeiro, a partir das 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife

Informações: @veraoparador // @festacheia



Verão Parador, com Alcione e Xande de Pilares

Quando: domingo, 25 de janeiro, a partir das 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings Tacaruna, RioMar e Recife

Informações: @veraoparador // @festacheia

