Brasília

Alcione dedica show a Alexandre de Moraes: 'Ele é amado, aplausos para o nosso ministro'

Ministro do STF assistiu à apresentação da cantora em Brasília, na noite deste sábado (11) e plateia aplaudiu e gritou 'sem anistia'

Moraes assiste a show de Alcione em Brasília e cantora pede aplausos: 'quero dedicar esse show desta noite para o nosso ministro' Moraes assiste a show de Alcione em Brasília e cantora pede aplausos: 'quero dedicar esse show desta noite para o nosso ministro'  - Foto: Reprodução/Redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi homenageado por Alcione, que se apresentou em Brasília na noite deste sábado (11). No palco, a cantora dedicou o show ao ministro, que estava assistindo a apresentação do camarote.

— Eu quero pedir licença a todos vocês, quero dedicar esse show desta noite para o nosso ministro Alexandre de Moraes, que me deu essa honra de ter vindo aqui hoje assistir meu show. Muita honra, obrigada ministro. E ele é amado, aplausos para o nosso ministro! — disse a cantora.

O público aplaudiu e Alcione contou que ele havia ido em seu camarim antes da apresentação, que ocorreu no Centro de Convenções Ulysses.

— Assim como vocês estão, eu fiquei quando ele chegou no camarim. Eu não posso acreditar que essa criatura… Eu estou muito feliz essa noite — acrescentou.

A fala foi seguida por gritos de "sem anistia" da plateia, ao que a Alcione respondeu com “é isso aí".

Esse não é o primeiro episódio envolvendo Alcione e Moraes. Em agosto, a cantora elogiou o ministro do STF publicamente ao criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter publicado uma nota criticando o ministro pela decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, durante entrevista ao programa “É de Casa”, da TV Globo, Alcione falou:

— Quero mandar um recado pro Trump. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui vou fazer uma macumbinha pra Trump.

