MÚSICA Alcione dedica show no Rio de Janeiro à 'filha' Preta Gil; veja Apresentação foi no dia do velório e da cremação da cantora e empresária de 50 anos

Alcione, a grande dama do samba, prestou mais uma homenagem à cantora e empresária Preta Gil (1975—2025), que ela considerava como uma filha. Em um show na Barra, no Rio de Janeiro, na noite dessa sexta-feira (25), mesmo dia em que o corpo de Preta foi velado e cremado, Alcione dedicou a apresentação à "filha".

— Eu queria dizer a vocês que esse show dessa noite, eu sempre chamava ela de "minha filha", é dedicado à minha filha Preta Gil — disse a cantora, na casa de shows Ribalta, enquanto fotos das duas passavam no telão.

Em seu Instagram, Alcione também fez menção ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

No último domingo (20), dia em que Preta morreu, Alcione publicou: "Preta minha filha, descanse nos braços de Deus, de Nossa Senhora e dos nossos Orixás. Por aqui já sentimos saudades da sua alegria. Com o amor da sua mãe, Alcione". No dia seguinte, mais uma homenagem: "Saudades do seu jeito. Saudades do seu amor, Saudades do seu canto. Saudades de você… Sua mãe, Alcione".



Assista:



