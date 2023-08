Alcione e Roberto Carlos são opções no roteiro do fim de semana; confira programação

Com o plus a mais do Dia dos Pais, o fim de semana no Recife e RMR, só pra variar um pouco, tá topada em opções para gostos e bolsos nenhum botar defeito. Do cinema, com destaque para o nada inocente "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" a teatro e exposições, além dos shows, o roteiro tem de tudo um bocado.



Neste sábado (12) e domingo (13) tem shows especiais dedicados aos pais, respectivamente com Nando Cordel, no RioMar Shopping e Nando Reis e Arnaldo Antunes, no Teatro Guararapes.



Já no Classic Hall, no sábado (12), a noite será de romantismo com o Rei Roberto Carlos e para quem não abre mão de forrozar no fim de semana, a pedida é chegar lá no Clube Português para o "Encontro do Melhor Forró", com Petrúcio Amorim e Flávio José, entre outras atrações.

E no domingo tem tribuito a Reginaldo Rossi, no Shopping Guararapes e show em dose dupla com Raphaela Santos e Priscilla Senna, em Jaboatão, no espaço Dallas Recepção.

Sendo assim... bora ou vamos curtir o fim de semana?

CINEMA

Crédito: Divulgação

"Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

Sinopse: uma macabra releitura de terror baseada na famosa história do Ursinho Pooh, Leitão (Chris Cordell) e Pooh (Craig David Dowsett) são abandonados por Christopher Robin (Nikolai Leon), que, já adulto, decide partir para a faculdade. Furiosos, famintos e magoados, os dois se tornam essencialmente selvagens, e não encontram outra escolha a não ser voltar às suas raízes animais.

Crédito: Divulgação

"Asteroid City"

Sinopse: novo filme do diretor Wes Anderson, se passa na década de 1950 em uma cidade fictícia do deserto norte-americano. Encenada como uma peça, a história segue uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica, até que o caos repentinamente se instala. Acontecimentos em escala global ameaçam perturbar espetacularmente o itinerário da convenção Junior Stargazer/Space Cadet na pacata cidade, à medida que se desenrolam os eventos capazes de mudar o mundo para sempre.

SHOWS E FESTAS



Crédito: Divulgação

Meu Herói - Ballet

Quando: Sexta (11), a partir das 18h

Onde: Camará Shopping (Piso L1) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica

Acesso gratuito

Informações: (81) 3050-9050

Crésito: Divulgação

Alcione - Turnê de 50 Anos de Carreira

Quando: Sexta (11)

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 3182-8020



Carla Alves é atração no Club Metrópole | Crédito: Reprodução/Instagram

Brega Retrô, com Carla Alves

Quando: Sexta (11), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640

Dunas do Barato é atração no Casbah | Crédito: Bruno Neves



Barato Selvagem, com Dunas do Barato

Com a Banda dos Corações Selvagens

Quando: Sexta (11), a partir das 20h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 no espaço e no Sympla

Informações: @casbah_olinda



Crédito: Divulgação

Show de Conde Só Brega

Quando: Sexta (11)

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 99407-4431 // @fregerecife



Encontro de Brotos

Com a Banda Anos Dourados e Os Tártaros

Quando: Sexta (11), 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Couvert: R$ 80

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 98888-4818 (WhatsApp)



Bongar - Show de 22 anos

Quando: Sexta (11), a partir das 19h

Onde: Em frente ao Terreiro Xambá - Rua Severino Paraíso da Silva, 65, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @grupobongar



Almério e Renato Braz | Crédito: Reprodução/Instagram

Almério e Renato Braz, com o show "Chuva de Cajus

Atos Musicais - Primeira Edição

Quando: Sábado (12), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hosp[icio, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437

Show de Nando Cordel e filhos

Quando: Sábado (12), 19h

Onde: RioMar Shopping (Praça de Alimentação)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3878-0202



Encontro com personagens da Turma da Mônica - 60 anos

Quando: Sábado (12) e Domingo (13)

Onde: Shoppinh Patteo (Piso L3) - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Acesso gratuito (vagas limitadas//inscrição no Sympla)

Informações: 3022-0239



Crédito: Roberto Moreira

Show de Roberto Carlos

Quando: Sábado (12), 21h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 285 na bilheteria do espaço e no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501



Tributo aos Beatles

Quando: Sábado (12)

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 95 no Sympla

Informações: (81) 3182-8020



Odara Ôdesce - Especial Axé

Com Lala K

Quando: Sábado (12), 20h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos R$ 80 no Sympla

Informações: @golarrole



Only Fans

Com os DJ's Conêjo (piscina), Josafá, Macaxeira (pista Brasil), Ary Z, Pax e Alê

Quando: Sábado (12), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640



Noite do Beijo

Com Conde Só Brega, Anderson Neiff e Eduarda Alves, entre outras atrações

Quando: Sábado (12), 20h

Onde: Arena Nove de Julho

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital



Flávio José é uma das atrações da festa no Clube Português | Crédito: Reprodução/Instagram

O Encontro do Melhor Forró

Com Petrúcio Amorim, Flávio José e Maciel Melo, entre outras atrações

Quando: Sábado (12), 20h

Onde: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3231-5400

Regis Paulino e Uptown Band

Quando: Sábado (12), 18h

Onde: Shopping Guararapes (Praça de Eventos)

Acesso gratuito



Crédito: Reprodução/Instagram

Raphaela Santos e Priscila Sena, em "Juntas e Misturadas"

Quando: Domingo (13), 14h

Onde: Dallas Recepção e Eventos, em Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 65 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 99238-0702



Nando Reis, com o filho Sebastião e Arnaldo Antunes, com Vitor Araújo

Quando: Domingo (13), 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: (81) 3182-8020



The Rossi, tributo a Reginaldo Rossi

Quando: Domingo (13), 18h

Onde: Shopping Guararapes (Praça de Eventos)

Acesso gratuito



TEATRO



"Esse Menino Ao Vivo"

Quando: Sexta (11), 22h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 45 no site Ingresso Digital

Informações: 3302-5914

EXPOSIÇÃO

"Delírica Vertigem", de Luciano Pinheiro



Quando: até 9 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

“OGEMEOS: Nossos Segredos”



Quando: Até 27 de agosto (Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h)

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352//2121-0365



“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto

Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Gratuito

Informações: @galeriajanetecosta