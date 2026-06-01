Alcione explica confusão com Belo na hora do hino nacional no Maracanã; reveja e entenda
Dueto não funcionou antes do amistoso entre Brasil e Panamá neste domingo (31)
O que era pra ser um momento emocionante virou um fiasco no gramado do Maracanã, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (1). Convidados para cantarem o hino nacional, Belo e Alcione se atrapalharam e a interpretação ficou confusa, truncada, e virou alvo de muitas críticas na web.
Procurada pelo GLOBO, Alcione explicou o motivo da confusão por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo a cantora, houve problema no retorno. A base do hino nacional estava chegando com delay no ouvido dela e de seu parceiro, Belo.
Delay é uma expressão usada para se referir ao atraso no retorno de áudio. Ou seja, o cantor ouve a própria voz com frações de segundo de atraso pelos monitores ou pelo sistema do estádio. Isso pode fazer com que ele acelere, desacelere ou perca a referência do tempo. Acontece com frequência.
Veja Belo e Alcione cantando o hino nacional antes de Brasil e Panamá no Maracanã.