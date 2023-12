A- A+

SHOW Alcione faz show no Bairro do Recife em março Artista maranhense retorna à capital pernambucana para show que celebra 50 anos de trajetória no samba

A cantora Alcione, 76, retorna ao Recife em março para show no Bairro do Recife, precisamente no Mirante do Paço no dia 9 de março.



Marrom faz show da turnê 50 anos, em que celebra sua trajetória no samba. No último mês de agosto, a artista maranhense se apresentou no Teatro Guararapes e por lá desfilou clássicos de carreira, sendo acompanhada em coro por uma plateia lotada.

"Garoto Maroto", "Estranha Loucura", "Sufoco" e "A Loba", entre outras que contam (e cantam) a história do samba, integram o repertório da artista para o show no Mirante, que está com ingressos à venda e podem ser adquiridos em lojas físicas da Esposende e no site Bilheteria Digital com valores a partir de R$ 150.





Comemorações além do palco

Circulando no País com o show dos 50 anos de trajetória, Alcione também celebrou - e foi celebrada - para além dos palcos, a exemplo da homenagem recebida no Prêmio da Música Brasileira deste ano e do musical dirigido por Miguel Falabella, "Marrom, O Musical".



Em 2022, no dia do aniversário de 75 anos, foi concedida pela primeira vez a Medalha Alcione" - maior comenda cultural do estado do Rio de Janeiro.

E em 2024, a Estação Primeira de Mangueira levará Alcione ao sambódromo carioca com o tema "A Negra Voz do Amanhã", vai homenagear a Marrom - que tem sangue verde e rosa e, portanto, terá sua vida contada (e cantada) ao longo do sambódromo carioca.





Serviço

Show de Alcione - 50 Anos

Quando: 9 de março, 17h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife) - Travessa do Amorim, 75 (anexo ao Paço Alfândega)

Ingressos a partir de R$ 150 em lojas físicas da Esposende e no site Bilheteria Digital

