MÚSICA Alcione e José Augusto levam para o Classic Hall repertório romântico com 'Paixão em Dose Dupla' Dupla divide o mesmo palco em show marcado para esta sexta-feira (14) no Classic Hall

O cenário de romantismo vai tomar conta do Classic Hall, em Olinda, nesta sexta-feira (14), com dois nomes de peso de músicas que tocam o coração: Alcione e José Augusto.

A dupla divide o mesmo palco com o projeto "Paixão em Dose Dupla" - inicialmente marcado para o último mês de agosto, mas adiado em decorrência de problemas de saúde do cantor José Augusto.



Os ingressos para os shows estão disponíveis na bilheteria do Classic, assim como também podem ser adquiridos no site Acesso Ticket.



Alcione, A Marrom

Há pouco mais de cinco décadas Alcione é protagonista do samba, em carreira celebrada País afora.



Maranhense, foi em terras cariocas que ela floresceu no gênero, ainda na década de 1960. Desde então, não há como falar de samba e não remeter-se a Marrom.









No palco, aos 77 anos de vida, Alcione vai de "A Loba" a "Você me Vira a Cabeça", entre outras de um rol que coloca dores e amores em uma mesma balança.



A clássica "Não Deixe o Samba Morrer" - canção de Edson Conceição e Aloísio Silva, que fez parte de seu disco de estreia, em 1975, "A Voz do Samba" - decerto será um dos ápices do show.



"Meu Ébano", "Garoto Maroto" e "Sufoco" são outros dos hits que vão embalar a plateia cativa da sambista.



José Augusto

Tal qual, o cantor e compositor José Augusto também estará à frente de momentos explosivos na noite do Classic Hall.



No setlist, entre outras, "Chuvas de Verão" e "Aguenta Coração" devem integrar as mais aclamadas da noite.



Já com "Evidências", a música mais tocada e cantada em qualquer palco, karaokê e radiolas de ficha de todo o País, é fácil prever que será o momento do coro em uníssono da plateia.

Vale ressaltar, aliás, que o artista carioca, assim como Alcione, também celebra 50 anos de trajetória na música.



"Chegar aos 50 anos de carreira é um privilégio e uma bênção. Esta turnê é uma forma de agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado ao longo dessas décadas", frisa o cantor e compositor.



SERVIÇO

"Paixão em Dose Dupla", com Alcione e José Augusto

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall -

Ingressos a partir de R$ 80 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

*Com informações da assessoria de imprensa

