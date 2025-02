Alcione está "Inteira e pronta para luta"; cantora passou mal em prévia neste sábado (15) no Recife

A- A+

Após ter tido um mal-estar enquanto se apresentava na prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça, realizada neste sábado (15) no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, a cantora Alcione veio às redes para tranquilizar os fãs.



De acordo com a própria Marrom, ela teve "um leve mal estar" e já está bem.



"Tiveram que me levar para o hospital, claro, para ver se não era nada demais. Mas estou aqui inteira, a caminho da luta", ressaltou a artista maranhense em publicação no Instagram.

Alcione finalizou agradecendo pelo carinho recebido de fãs e seguidores.









A agenda de shows de Marrom, inclusive, segue normalmente neste sábado (15). Ela faz show em Natal no Teatro Riachuelo, conforme publicação nos stories do seu Instagram.



Calor excessivo

Alcione, 77 anos, ao passar mal no palco, foi amparada pela irmã e de pronto levada a uma unidade hospitalar de Recife. Ela passou a reclamar de calor pouco tempo depois do inicio de sua apresentação.



A artista chegou a tentar um retorno após ter ido ao camarim e ter trocado a roupa que estava, por uma mais leve. Chegou a seguir com o show mas não finalizou e saiu do palco em definitivo.



Tradicional entre as prévias que antecedem o Carnaval na cidade, o Enquanto Isso deste ano foi realizado, assim como no ano passado, no mesmo local no Centro de Convenções.



Com queixas de calor excessivo, em decorrência, também, das altas temperaturas recentes em todo o País, inclusive no Recife, o ambiente da prévia, vale ressaltar, lotada, estava muito quente - reclamação que parece ter sido unânime de quem marcou presença na festa.



No palco, além de Alcione, apresentaram-se Liniker, BaianaSystem, Orquestra de Bolso e Sambadeiras.





Veja também